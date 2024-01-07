Православных христиан с Рождеством поздравил Патриарх Кирилл
По информации РИА Новости предстоятель Русской церкви пожелал верующим, чтобы каждый дом, семью и каждое сердце озарил "просвещающий, обновляющий, согревающий и преображающий свет Христова Рождества".
Патриарх отметил, что, будучи погруженным в свои заботы, человек может пройти мимо Божественного света и не заметить его. Так, по его словам, многие люди зачастую оказываются ослабленными из-за отовсюду "льющегося холодного света" от смартфонов, рекламных щитов и прочего.
"Глаза настолько привыкают к этому яркому потоку избыточной информации, что всё чаще люди проходят мимо того, на что не попал луч этого холодного света", – отметил предстоятель РПЦ.
Патриарх Московский и всея Руси призвал людей делиться внутренним светом, творя добрые дела, утешая и поддерживая тех, кто нуждается в помощи и участии.
Патриарх Кирилл возглавил Рождественскую литургию в московском кафедральном соборном храме Христа Спасителя.
Россиян с Рождеством также поздравил президент страны Владимир Путин.
"Рождество - один из самых любимых, долгожданных христианских праздников объединяет миллионы людей вокруг идеалов добра, милосердия и справедливости", - сказал президент
Также Путин отметил, что искреннего уважения заслуживают усилия религиозных организаций, которые направленны на поддержку героев СВО и жителей Донбасса и Новороссии.
Ранее мы сообщали, что во всех храмах Казахстана начались рождественские богослужения. В Алматы в Вознесенском кафедральном соборе праздничную литургию возглавил Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.