Резкое похолодание ожидается в Казахстане

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 7-9 января 2023 года. Согласно прогнозу, практически на всей территории страны сохраняется неустойчивый характер погоды, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", практически по всей стране сохраняются снегопады, на востоке – сильный снег, а на юге – дождь и снег, в горных районах – сильные осадки.



"По территории республики прогнозируются метель, гололед, на западе и юге – туман. Но уже 7 января ожидается постепенное прекращение осадков и резкое понижение температуры воздуха на западе, затем и на остальной территории страны", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, столбики термометров опустятся:

на западе, в центре – до -20...-28°С;

на северо-западе, севере – до -25...-33°С;

на востоке – до -5...-13°С;

на юге – до 0...-10°С.

Ранее сообщалось, что в горах Алматы за сутки сошло 18 лавин.