Резкое похолодание ожидается в Казахстане
Фото: unsplash
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 7-9 января 2023 года. Согласно прогнозу, практически на всей территории страны сохраняется неустойчивый характер погоды, сообщает Zakon.kz.
По данным РГП "Казгидромет", практически по всей стране сохраняются снегопады, на востоке – сильный снег, а на юге – дождь и снег, в горных районах – сильные осадки.
"По территории республики прогнозируются метель, гололед, на западе и юге – туман. Но уже 7 января ожидается постепенное прекращение осадков и резкое понижение температуры воздуха на западе, затем и на остальной территории страны", – говорится в сообщении.
Согласно прогнозу, столбики термометров опустятся:
- на западе, в центре – до -20...-28°С;
- на северо-западе, севере – до -25...-33°С;
- на востоке – до -5...-13°С;
- на юге – до 0...-10°С.
Ранее сообщалось, что в горах Алматы за сутки сошло 18 лавин.
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