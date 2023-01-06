Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Резкое похолодание ожидается в Казахстане

Резкое похолодание ожидается в Казахстане Фото: unsplash
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 7-9 января 2023 года. Согласно прогнозу, практически на всей территории страны сохраняется неустойчивый характер погоды, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", практически по всей стране сохраняются снегопады, на востоке – сильный снег, а на юге – дождь и снег, в горных районах – сильные осадки.

"По территории республики прогнозируются метель, гололед, на западе и юге – туман. Но уже 7 января ожидается постепенное прекращение осадков и резкое понижение температуры воздуха на западе, затем и на остальной территории страны", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, столбики термометров опустятся:

  • на западе, в центре – до -20...-28°С;
  • на северо-западе, севере – до -25...-33°С;
  • на востоке – до -5...-13°С;
  • на юге – до 0...-10°С.

Ранее сообщалось, что в горах Алматы за сутки сошло 18 лавин.

Читайте также

В Казахстане приостановили дактилоскопическую регистрацию до 1 января 2024 года

Токаеву рассказали о задержании 24 лидеров и 114 членов ОПГ

Врио замглавы Управления экологии Алматы подозревают во взяточничестве

Динара Халдарова
Казгидромет Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
базовые показатели с 1 января 2023 года
Минимальная зарплата и пенсия выросли с 1 января 2023 года
режиссер
Никита Михалков госпитализирован в тяжелом состоянии
как казахстанцы отдохнут в 2023 году
Как казахстанцы будут отдыхать в 2023 году
Кто и когда может подать заявление на процедуры банкротства и восстановления платежеспособности?
Кто и когда может подать заявление на процедуры банкротства и восстановления платежеспособности?
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления