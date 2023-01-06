Врио замглавы Управления экологии Алматы подозревают во взяточничестве

Антикоррупционной службой по Алматы в отношении врио заместителя руководителя КГУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы" Мурата Жексембаева расследуется уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

Он и другие лица КГУ подозреваются во взяточничестве.

"В настоящее время Антикоррупционной службой по Алматы расследуется уголовное дело в отношении врио заместителя руководителя КГУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы" Жексембаева М.С. и других лиц КГУ по ст. 366 ч. 3 п. 2 УК РК ("Получение взятки". – Прим. ред.)", – говорится 6 января 2023 года в ответе на официальный запрос редакции Zakon.kz.

Вместе с тем, как отметили в ведомстве, в соответствии со ст. 201 УПК РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

22 декабря 2022 года стало известно, что Антикор начал расследование в отношении руководства АО "Национальная геологоразведочная компания "Казгеология" (100% участие государства) по факту превышения должностных полномочий. Это, как отметили в агентстве, повлекло переплату заработной платы, бонусов и материальной помощи к отпуску в период 2017-2019 годы на сумму более 169 млн тенге.