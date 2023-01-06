Повысится ли стоимость обучения в казахстанских вузах

Вице-министр науки и высшего образования Казахстана Куаныш Ергалиев не исключает роста цен на обучение в вузах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Куаныш Ергалиев пояснил, что каждый год вузы пересматривают стоимость обучения для коммерческого отделения.

"Ежегодно мы просим университеты не повышать стоимость, но вместе с тем в связи с изменением цен на рынке, инфляции ежегодная практика заключается в том, что вузы корректируют стоимость обучения с цифрами инфляции, так скажем". Куаныш Ергалиев

В пример вице-министр привел ситуацию прошлого года, когда университеты повысили стоимость обучения в пределах инфляции.

"В прошлом году, например, инфляция составляла 14%, и некоторые вузы плюс-минус на 14% увеличивали (стоимость обучения. – Прим. ред.). Эта корректировка естественная. Но, в целом, конечно же, мы призываем вузы радикально не поднимать стоимость обучения, но ситуация экономическая разная. Все дорожает. Но корректировки в пределах инфляции возможны". Куаныш Ергалиев

По его словам, в каждом университете своя стоимость, средний показатель – в пределах 300-400 тыс. тенге за год. Но в некоторых университетах обучение стоит 500-600 тыс. тенге в год.

"Стоимость обучения – это актуальный вопрос, согласен. Следует отметить, что вузы сами имеют право определять стоимость обучения. Она может варьироваться в зависимости от региона, от расходов, которые они имеют. Все связано с экономикой. Рост на уровне инфляции – это естественный процесс. Другое дело, если радикально поднимают – если, например, было 300 тыс., подняли до 1 млн, то это неприемлемо и с такими вузами мы работаем индивидуально". Куаныш Ергалиев

Всего, по данным вице-министра, в стране насчитывается 600 тыс. студентов. Из них примерно 40% обучаются на гранте и порядка 60% – на платной основе.

Согласно официальным данным, в Казахстане годовая инфляция в 2022 году достигла максимума за 12 лет и ускорилась до 18,8%.