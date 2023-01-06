В Казахстане студентам планируют повысить стипендии в два раза

Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек на коллегии ведомства рассказал, каике нововведения ожидают студентов страны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, в первую очередь будут пересмотрены стипендии.



"Запланировано увеличение стипендии студентов в два раза до 2025 года. Также с 2025 года на следующий период пойдет еще такое же увеличение, поэтому важно предусмотреть в бюджете необходимый объем финансирования. Мы будем поэтапно наращивать стоимость грантов для того, чтобы вузы могли качественно повышать стипендии и заработные платы профессорско-педагогического состава". Саясат Нурбек

Указал министр и на то, что всех студентов планируют обеспечить бесплатным доступом к мировым цифровым библиотекам.



"Уже подписано соглашение с корпорацией Coursera. 16 января мы выходим на первый раунд финансирования. Поэтому уже в этом году первые курсы Coursera, переведенные на казахский язык, на русский язык, будут доступны нашим университетам. Необходимо будет очень правильно воспользоваться этим ресурсом". Саясат Нурбек

Ранее сообщалось, что вице-министр науки и высшего образования Казахстана Куаныш Ергалиев не исключает роста цен на обучение в вузах.