Токаеву рассказали о задержании 24 лидеров и 114 членов ОПГ

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 6 января 2023 года принял министра внутренних дел Марата Ахметжанова, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается на сайте Акорды, президенту был представлен отчет о проделанной работе ведомства за 2022 год и планах на предстоящий период.

"Касым-Жомарта Токаева проинформировали о принимаемых мерах по профилактике правонарушений, позволивших существенно снизить количество убийств по стране. В том числе усилена работа по раскрытию краж и скотокрадств", – говорится в сообщении.

По словам министра Марата Ахметжанова, благодаря изменению подходов к противодействию организованной преступности с акцентом на устранение причин и условий для их существования и источников финансирования были задержаны 24 лидера и 114 членов организованных преступных группировок (ОПГ).

"Главе государства сообщили о принимаемых мерах по борьбе с киберпреступностью. В рамках реализации комплексных мер по противодействию интернет-мошенничествам компаниями сотовых связей заблокировано 5,5 млн звонков с "подменных" номеров. Министерством внутренних дел ликвидировано шесть ОПГ и пресечена работа 165 сайтов с признаками мошенничества", – следует из сообщения.

Кроме того, МВД совместно с другими правоохранительными и специальными органами выявлено 2781 наркопреступление, из незаконного оборота изъято более 15 тонн наркотиков и ликвидировано 70 нарколабораторий, а также заблокировано 1990 наркосайтов.

"По итогам встречи президент отметил приоритетность реализации мер по профилактике и оперативному реагированию на любое проявление бытового насилия, интернет-мошенничества и преступлений в сельской местности. Глава государства поручил принять организационные и законодательные шаги в этом направлении. Также он обозначил перед руководителем ведомства ряд задач по обеспечению дорожной безопасности и правопорядка в стране", – отмечается в сообщении.

5 января 2023 года начальник Следственного департамента Министерства внутренних дел РК Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса Парламента рассказал, сколько украденного во время январских беспорядков оружия найдено на сегодня.