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Убийства, ОПГ и торговля людьми: Ахметжанов доложил Токаеву о криминогенной обстановке

Ахметжанов доложил Токаеву о криминогенной обстановке Фото: akorda.kz
17 августа 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Марата Ахметжанова, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения Акорды, президент был проинформирован о криминогенной обстановке в стране, а также о ходе реализации его поручений, данных на расширенном заседании коллегии МВД 30 июня текущего года.

В ходе встречи главе государства было доложено о снижении уровня преступности. Как сообщил Марат Ахметжанов, сократилось количество убийств, хулиганств, краж, разбоев, грабежей, случаев скотокрадства и причинения тяжкого вреда здоровью, а также других видов преступлений.

Президент был ознакомлен с результатами реализуемого в столице проекта CyberPol, направленного на совершенствование противодействия интернет-мошенничествам.

Наряду с этим министр отчитался о работе по борьбе с наркопреступностью. С начала года в результате совместных усилий правоохранительных и специальных органов изъято 14,3 тонны наркотиков, в том числе 71,5 кг героина и 652 кг синтетических наркотиков. Силами МВД ликвидировано 52 нарколаборатории и изъято 85 тонн прекурсоров.

Кроме того, расследуется 37 уголовных дел по деятельности организованных преступных групп. Выявлено 111 преступлений, связанных с торговлей людьми.

Президенту было доложено о мерах по усилению ответственности за совершение насилия в семейно-бытовой сфере, переходу с заявительного на выявительный характер регистрации таких правонарушений.

Главе государства были представлены результаты работы по профилактике дорожно-транспортных происшествий и легализации иностранных автомобилей.

По итогам встречи президент поручил правоохранительным органам обеспечить неукоснительное соблюдение конституционных прав граждан. Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев поставил перед руководством МВД ряд задач по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране.

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Динара Халдарова
МВД РК Ахметжанов Марат Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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