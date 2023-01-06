В Казахстане придумали, как повысить статус ученых

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в кулуарах коллегии ведомства рассказал, какие изменения в этой сфере помогут повысить статус ученых в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Саясат Нурбек рассказал о планируемых поправках в закон "О науке".

"Мы приняли очень серьезные шаги по повышению статуса ученых. Так, мы возвращаем базовое финансирование наших институтов. Теперь 12 институтам, которые занимаются фундаментальной наукой, возвращено прямое финансирование. Чтобы ученые не бегали, не искали финансирования, не ждали результатов грантов, а получали стабильное ежегодное финансирование на продолжение своих исследований". Саясат Нурбек

Предусмотрены, по его словам, и повышение заработной платы ученых, и отдельные выплаты.



"На 70% повышены зарплаты ученым. 1200 наших ведущих ученых сейчас получают 70% прибавку к зарплате. Если в среднем зарплата у нас на начало прошлого года была порядка 152 тысяч тенге, то к концу прошлого года подняли до 252 тыс. тенге. Максимальную зарплату нашим ученым мы подняли до 1,5 млн тенге с учетом грантов, статуса и так далее. Отдельно у нас прорабатывается пакет социальной поддержки ученых". Саясат Нурбек

Речь идет о том, что сотрудники НИИ и вузов, которые имеют ученые степени, либо публикации, будут получать дифференцированно дополнительные надбавки. Сейчас таких персонализированных надбавок пока еще нет.



Кроме того, вышедшим на пенсию ученым хотят дополнительно рассмотреть надбавки за научные достижения, а академиков и членов их семей – перевести на дополнительное медицинское обслуживание.

"Мы хотим, чтобы ученые видели и чувствовали, что есть хорошая господдержка. Очень серьезно уже проработан проект закона. Уже до конца этого созыва, до марта, мы планируем этот законодательный пакет принять". Министр Нурбек

В планах также увеличение финансирования науки и предоставление преференций для некоторых компаний.



"В этом проекте закона предусмотрены очень серьезные преференции – налоговые, инвестиционные, бюджетные для тех компаний, которые будут выходить и финансировать научные проекты". Саясат Нурбек