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Законодательство РК

Дело Абжана: Антикор опроверг информацию об аресте счетов его семьи

Антикор Фото: скриншот видео
Агентство по противодействию коррупции РК опровергло информацию о якобы имевшем место наложении ограничений на банковские счета членов семьи подозреваемого Махамбета Абжана, передает Zakon.kz.
В связи с распространением на одном из телеграмм-каналов информации о якобы имевшем место наложении ограничений на банковские счета членов семьи подозреваемого Махамбета Абжана, в том числе его несовершеннолетних детей, сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Агентство по противодействию коррупции РК

В рамках расследования наложены ограничения только на банковские счета самого подозреваемого.

Фейковая информация распространяется с целью манипулирования общественным мнением и воздействия на следствие. Просим граждан доверять информации из официальных источников. Агентство по противодействию коррупции РК

Напомним, 3 июля перед столичным БЦ Astana Tower сотрудниками Антикора при получении 50 млн тенге с поличным был задержан блогер Махамбет Абжан. 

В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 194, ч. 4, п. 2 УК РК «Вымогательство в особо крупном размере». 

Махамбет Абжан арестован на два месяца.

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