Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Процедуру лишения вузов лицензий хотят пересмотреть в Казахстане

Процедуру лишения вузов лицензий хотят пересмотреть в Казахстане Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
6 января министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в кулуарах коллегии ведомства рассказал о планах по пересмотру регулирования деятельности вузов Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Саясат Нурбек сообщил, что в 2022 году 16 вузов были лишены лицензий. В этом году такая работа продолжается: к этому часу идут судебные процессы с 5 вузами по вопросу лишения лицензий. 

"С этого года мы будем менять модель госконтроля. Будет введен принцип с чистого листа и не будет возможности быстрого лишения вузов лицензий". Саясат Нурбек

Детально механизмы он разъяснять не стал. Добавил лишь, что сейчас вузы допускают классические нарушения. Речь идет о несоответствии материально-технической базы количеству студентов, количеству профессорско-педагогического состава, которые должны обеспечивать качество высшего образования, а также несоответствие библиотечного фонда.

Ранее вице-министр науки и высшего образования Казахстана Куаныш Ергалиев заявил, что не исключает роста цен на обучение в вузах.

Читайте также

Будет ли повторная индексация пенсии в Казахстане, рассказал Кульгинов

В Казахстане придумали, как повысить статус ученых

В Казахстане студентам планируют увеличить стипендии в два раза

Мадина Мамырханова
Министерство науки и высшего образования РК Нурбек Саясат Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
базовые показатели с 1 января 2023 года
Минимальная зарплата и пенсия выросли с 1 января 2023 года
как казахстанцы отдохнут в 2023 году
Как казахстанцы будут отдыхать в 2023 году
режиссер
Никита Михалков госпитализирован в тяжелом состоянии
Кто и когда может подать заявление на процедуры банкротства и восстановления платежеспособности?
Кто и когда может подать заявление на процедуры банкротства и восстановления платежеспособности?
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления