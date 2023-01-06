Процедуру лишения вузов лицензий хотят пересмотреть в Казахстане

6 января министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в кулуарах коллегии ведомства рассказал о планах по пересмотру регулирования деятельности вузов Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Саясат Нурбек сообщил, что в 2022 году 16 вузов были лишены лицензий. В этом году такая работа продолжается: к этому часу идут судебные процессы с 5 вузами по вопросу лишения лицензий.



"С этого года мы будем менять модель госконтроля. Будет введен принцип с чистого листа и не будет возможности быстрого лишения вузов лицензий". Саясат Нурбек

Детально механизмы он разъяснять не стал. Добавил лишь, что сейчас вузы допускают классические нарушения. Речь идет о несоответствии материально-технической базы количеству студентов, количеству профессорско-педагогического состава, которые должны обеспечивать качество высшего образования, а также несоответствие библиотечного фонда.

Ранее вице-министр науки и высшего образования Казахстана Куаныш Ергалиев заявил, что не исключает роста цен на обучение в вузах.