Айжан Есмагамбетова высказалась об ограничениях для въезда и выезда в Китай

Главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова заявила, что нет никаких оснований для ограничения на выезд или въезд по любым направлениям, включая КНР, сообщает Zakon.kz.

По словам вице-министра здравоохранения и главного санврача, на сегодня ситуация с COVID-19 в Казахстане стабильная. Об этом Айжан Есмагамбетова заявила в интервью телеканалу "Хабар 24".

По сведениям главного госсанврача, с конца ноября наблюдался рост заболеваемости, в декабре среднесуточное количество заболевших составило до 200 случаев КВИ+ и до 10 случаев КВИ-.

Последнее секвенирование выделенных штаммов показало, что в республике в 100% случаях выявлена циркуляция варианта Омикрон COVID-19.

"У нас есть матрица оценки эпидситуации, согласно которой вводятся ограничительные меры. Сегодня никаких предпосылок для того, чтобы вводить ограничительные меры, нет, потому что вся страна находится в "зеленой" зоне". Айжан Есмагамбетова

Ведущая спросила о позиции Казахстана по ограничению въезда и выезда для граждан Китая и казахстанцев в обе страны. Ранее США, Япония и некоторые страны ЕС ужесточили правила въезда для китайских граждан из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекции в Китае.

"Для чего вводятся какие-то ограничения? Это связано с тем, чтобы удлинить период ввоза в страну какого либо нового варианта или штамма коронавируса. По всему миру, в том числе в Казахстане, распространен "Омикрон". Новых штаммов, которые бы вызывали озабоченность, нет. Зачем вводить ограничения на въезд и выезд, если в стране циркулирует то же самое, что и во всем мире? Нет никаких оснований для ограничения на выезд или въезд по любым направлениям, включая КНР". Айжан Есмагамбетова

Главный санврач отметила, что независимо от места нахождения казахстанцам необходимо помнить о мерах профилактики – получение вакцины, а также ношение масок, использование антисептиков и избегание мест скопления людей. Она заявила, что эти меры "все то, к чему мы привыкли за три года".