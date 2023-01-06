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Касым-Жомарту Токаеву рассказали о реформе национальной "антиотмывочной" системы

Касым-Жомарту Токаеву рассказали о реформе национальной "антиотмывочной" системы Фото: pexels
Президент Касым-Жомарт Токаев 6 января 2023 года принял председателя Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) Жаната Элиманова, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о деятельности агентства за 2022 год.

"Касым-Жомарту Токаеву сообщили, что при координации агентства проведена реформа национальной "антиотмывочной" системы, что позволило максимально приблизить действующее законодательство к международным стандартам ФАТФ (FATF)", - говорится в сообщении.

Главе государства было доложено, что ведомством проводится системная работа по минимизации вовлечения бизнеса в уголовный процесс. За последние четыре года количество регистрируемых дел сокращено более чем в два раза.

Касым-Жомарту Токаеву рассказали о реформе национальной

Фото: akorda.kz

По словам Жаната Элиманова, пресечена деятельность более тысячи обнальных фирм, содействовавших посредством выписки фиктивных счет-фактур в уклонении от уплаты налогов. Ликвидировано 110 незаконных игорных заведений, 44 подпольных цеха по производству нелегальной алкогольной продукции.

Президента проинформировали о ходе реализации его поручения по ликвидации финансовых пирамид. За отчетный период заблокировано 13 тыс. веб-страниц и аккаунтов с рекламной деятельностью финансовых мошенников. Пресечена деятельность 29 финпирамид, обеспечено возмещение потерпевшим компенсации на сумму 8,3 млрд тенге. Принятые меры также обеспечили возврат активов на сумму свыше 300 млрд тенге.

По итогам встречи глава государства поручил продолжить работу по пресечению деятельности финансовых пирамид, мошеннических схем, а также усилить меры по защите добросовестного бизнеса и противодействию финансовым и экономическим преступлениям.

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АФМ РК Жанат Элиманов Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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