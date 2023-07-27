Токаеву рассказали о резонансных делах, расследуемых АФМ

27 июля 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сайта Акорды, Жанат Элиманов рассказал президенту, что агентством с начала года возмещен ущерб и возвращены активы на 94 млрд тенге, ликвидировано пять преступных групп (еще три дела находятся в производстве).

"По фактам хищения бюджетных средств расследуется ряд резонансных дел в топливно-энергетическом комплексе, коммунальной и газовой сфере", – говорится в сообщении.

Также глава государства был проинформирован о том, что успешно пройдена взаимная оценка на соответствие стандартам ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

"Казахстан продемонстрировал достаточно эффективную систему противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Это позволит отечественному бизнесу проходить упрощенный контроль трансграничных финансовых операций", – следует из сообщения.

Продолжена работа по расширению международного сотрудничества. Казахстан получил статус наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег, что повысит эффективность взаимодействия со странами данного региона.

Материал по теме Комплексный план по противодействию теневой экономике до 2025 года утвердили в Казахстане

На днях правительством был утвержден Комплексный план по противодействию теневой экономике на 2023-2025 годы. Он охватывает меры по снижению уровня теневых операций в сферах торговли, обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, недвижимости и транспорта.

Фото: akorda.kz

Также Жанат Элиманов рассказал Касым-Жомарту Токаеву, что:

в целях защиты здоровья граждан пресечена деятельность 12 цехов по производству суррогатного алкоголя, предотвращен ввоз электронных сигарет на 5,3 млрд тенге;

в рамках работы по противодействию незаконному игорному бизнесу ликвидированы 11 подпольных казино и две букмекерские конторы. Для недопущения вовлечения граждан в мошеннические схемы пресечена деятельность 22 финансовых пирамид, вкладчикам возмещен ущерб на 1,9 млрд тенге, заблокировано свыше 5,3 тыс. сайтов и аккаунтов. При участии агентства в 14 областях снижены цены на 14 видов социально значимых продовольственных продуктов.

"В завершение глава государства дал ряд поручений, направленных на защиту бизнеса, а также пресечение незаконного вывода капитала за рубеж и хищений бюджетных средств, выделяемых на национальные проекты". Пресс-служба президента РК

Ранее сообщалось, что в Костанайской области ОПГ продала несуществующее мясо на 1,6 млрд тенге. По данным АФМ, члены преступной группы с 2022 года заключали фиктивные сделки по продаже мяса.