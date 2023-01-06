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В Мангистау более трех месяцев разыскивают мать троих детей

В Мангистау более трех месяцев разыскивают мать троих детей Фото: polisia.kz
29 сентября 2022 года жительница Бейнеу вышла из дома, сказав, что отправляется на работу. На данный момент ее местонахождение неизвестно, сообщает Zakon.kz.

Волонтеры общественной организации "Лидер Актау" отмечают, что в день исчезновения Жания купила билет на поезд направлением "Бейнеу – Мангистау".

В распространяемом сообщении также отмечены приметы пропавшей: рост 160-165 см, среднего телосложения, родинка над верхней губой.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Жании, просят обращаться по номерам: +7 (775) 390-91-85, +7 (705) 289-54-90 либо 102.

В конце 2022 года также сообщалось, что в Мангистау пропала мать пятерых детей.

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Анастасия Московчук
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