В Мангистау более трех месяцев разыскивают мать троих детей

29 сентября 2022 года жительница Бейнеу вышла из дома, сказав, что отправляется на работу. На данный момент ее местонахождение неизвестно, сообщает Zakon.kz.

Волонтеры общественной организации "Лидер Актау" отмечают, что в день исчезновения Жания купила билет на поезд направлением "Бейнеу – Мангистау".

В распространяемом сообщении также отмечены приметы пропавшей: рост 160-165 см, среднего телосложения, родинка над верхней губой.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Жании, просят обращаться по номерам: +7 (775) 390-91-85, +7 (705) 289-54-90 либо 102.



В конце 2022 года также сообщалось, что в Мангистау пропала мать пятерых детей.