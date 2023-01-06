Гадаем на Святки: Топ-5 мистических идей

Для многих девушек наступает самый волшебный период – Святки. Это время, когда можно заглянуть в будущее и узнать, например, о замужестве. Редакция Zakon.kz подготовила самые интересные зимние гадания.
Святками называют период между Рождеством и Крещением, который длится две недели – с 7 по 19 января.
Церковь к гаданиям относится с настороженностью, считается, что гадание для верующего человека – это грех.
Но если отбросить все стереотипы и отнестись к гаданию как к развлечению и ко времени скоротать зимние вечера, то почему бы и нет.
Все-таки нелишним будет помнить, что любое гадание – это своего рода мистический ритуал и небольшая осторожность не помешает.
Все гадания лучше проводить в вечерние или ночные часы, самые смелые могут начать таинство в полночь.
Чтобы гадание прошло без происшествий и проделок темной силы, к этому ритуалу стоит подготовиться.
Итак, необходимо из комнаты, в которой будет проходить весь процесс, убрать все иконы, а также не забыть снять с себя крестик. Далее необходимо подготовить все необходимые атрибуты.
Также желательно во время гадания не скрещивать руки и ноги, расплести волосы, на одежде тоже не должно быть никаких скрещенных элементов (перешнуровки, вышивки в виде крестиков и так далее).
Кстати, гадать необязательно в одиночестве, для более раскованной обстановки устройте девичник, позовите подруг.
Прежде чем приступить к самому гаданию, нужно учесть еще парочку важных правил: запрещено присутствие мужчин и животных.
Итак, начнем.
Гадание с кольцом
В обычный стеклянный стакан налить воду примерно на 3/4. На середину опустить кольцо. Предварительно рекомендуется его помыть в проточной воде. Внимательно глядя в центр кольца, произносятся слова: «Суженый мой, ряженый, приди ко мне». В центре кольца можно увидеть будущего мужа.
Гадание с зеркалами
Друг напротив друга ставятся два зеркала, большое и маленькое. По бокам большого зеркала – две свечи. Гадающая, вглядываясь в образовавшийся зеркальный коридор, произносит слова: «Суженый мой, ряженый, покажись мне». Если гадание получилось, то в какой-то момент появится силуэт будущего жениха. Как только девушка увидит своего будущего жениха, необходимо набросить полотенце на маленькое зеркало.
Прохожий на улице
Для это надо выйти на улицу (можно вечером) и спросить у первого встречного мужчины его имя. Какое он назовет, по поверью, так и будут звать вашего избранника.
Гадание на тени от сожженной бумаги
Возьмите лист бумаги или газеты, скомкайте его в руках, положите на плоскую тарелку или блюдо. Далее поставьте всю эту конструкцию около стены так, чтобы ваша бумажная фигура отображала тень. Напротив тарелки со скомканной бумагой нужно поставить свечу и поджечь фигуру. А уже по форме тени судить, что вас ждет в будущем. Тут ваша фантазия может быть безграничной.
В эти дни можно не только гадать, но и, к примеру, ускорять исполнение своего желания. Ниже вы можете ознакомиться, как это сделать.
Стакан желаний
Напишите свое заветное желание на небольшом листке бумаги.
На лист поставьте стакан чистой воды.
Далее следует потереть ладони, как будто собирая между ними энергию. Руки нужно разместить с двух сторон стакана, не прикасаясь к нему.
Помедитируйте, сосредоточьтесь на своем желании, постарайтесь визуализировать, как будто желание уже исполнилось. Затем эту воду стоит выпить. Такое действо лучше проводить дважды в день, утром и вечером, в течение нескольких дней.
К любым гаданиям не стоит относиться слишком серьезно. Просто это особое время, когда можно впустить немного волшебства в свою жизнь и даже, может быть, на мгновение поверить в чудеса.