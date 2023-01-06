Гадаем на Святки: Топ-5 мистических идей

Для многих девушек наступает самый волшебный период – Святки. Это время, когда можно заглянуть в будущее и узнать, например, о замужестве. Редакция Zakon.kz подготовила самые интересные зимние гадания.

Святками называют период между Рождеством и Крещением, который длится две недели – с 7 по 19 января.



Церковь к гаданиям относится с настороженностью, считается, что гадание для верующего человека – это грех.

Но если отбросить все стереотипы и отнестись к гаданию как к развлечению и ко времени скоротать зимние вечера, то почему бы и нет.

Все-таки нелишним будет помнить, что любое гадание – это своего рода мистический ритуал и небольшая осторожность не помешает.

Все гадания лучше проводить в вечерние или ночные часы, самые смелые могут начать таинство в полночь.

Чтобы гадание прошло без происшествий и проделок темной силы, к этому ритуалу стоит подготовиться.

Итак, необходимо из комнаты, в которой будет проходить весь процесс, убрать все иконы, а также не забыть снять с себя крестик. Далее необходимо подготовить все необходимые атрибуты.

Также желательно во время гадания не скрещивать руки и ноги, расплести волосы, на одежде тоже не должно быть никаких скрещенных элементов (перешнуровки, вышивки в виде крестиков и так далее).

Кстати, гадать необязательно в одиночестве, для более раскованной обстановки устройте девичник, позовите подруг.

Прежде чем приступить к самому гаданию, нужно учесть еще парочку важных правил: запрещено присутствие мужчин и животных.

Итак, начнем.

Гадание с кольцом

В обычный стеклянный стакан налить воду примерно на 3/4. На середину опустить кольцо. Предварительно рекомендуется его помыть в проточной воде. Внимательно глядя в центр кольца, произносятся слова: «Суженый мой, ряженый, приди ко мне». В центре кольца можно увидеть будущего мужа.