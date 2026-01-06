Зеркала, башмаки и страх: можно ли гадать на Рождество

Рождественские гадания – один из самых загадочных пластов культуры. В них переплелись христианский праздник, древние языческие верования и стремление человека заглянуть в будущее, сообщает Zakon.kz.

Когда и как гадали

Рождество Христово в православной традиции отмечают 7 января. Оно завершает Рождественский пост и открывает Святки – двенадцать праздничных дней до Крещения. Именно этот период в народе считался временем гаданий, примет и обрядов.

Гадать начинали в ночь с 6 на 7 января – после сочельника и появления первой звезды. В само Рождество гаданий не проводили: день был посвящен богослужению, гостям и праздничному столу. Все обряды совершались вечером или ночью и прекращались до первых петухов – считалось, что после этого "ворожба теряет силу". С Крещением любые гадания считались недопустимыми.

Почему люди гадали

С точки зрения психологии гадания помогали справляться с тревогой и неопределенностью будущего. Ритуалы создавали иллюзию контроля и позволяли человеку найти ответы там, где их не было.

В народной традиции гадание воспринималось не как развлечение, а как опасный контакт с потусторонним миром. Поэтому обряды сопровождались строгими правилами: снимали кресты, распускали волосы, шли молча, выбирали "пограничные" места – баню, порог, двор, перекресток. После гадания обязательно "развороживались", чтобы вернуться в обычный мир.

Отношение церкви к гаданиям на Рождество

Русская православная церковь гадания не одобряет. Они считаются суеверием и попыткой заглянуть в будущее через "иные силы", а не через молитву и доверие Богу. В церковной традиции гадания расцениваются как духовно опасная практика, несовместимая с христианской жизнью.

Самые популярные гадания

Во время Святок чаще всего гадали на суженого. Девушки пытались узнать, будет ли замужество, каким окажется будущий муж и откуда он придет.

Среди самых распространенных обрядов:

Подблюдные гадания – по песням и вытянутым предметам судили о судьбе.

Бросание башмака – направление носка указывало, откуда ждать жениха.

Оклик прохожих – имя первого встречного считалось именем будущего мужа.

Гадания на сне – с гребнем, полотенцем или солью под подушкой.

Зеркала – самые мистические и пугающие, требующие особой осторожности.

Были и гадания "на будущее": на воде, воске, яйце, хлебе, поленьях, огне. По форме, звукам и поведению предметов судили о здоровье, достатке и грядущих переменах.

Что делали после гаданий

Особое внимание уделяли завершению обряда. Воду выливали за пределами дома, огарки свечей не использовали повторно, зерно и хлеб отдавали птицам или закапывали. После гаданий, как говорится в публикации издания РБК Life, произносили защитные слова, умывались, перекрещивались или молчали, "закрывая" контакт с потусторонним.

Как гадали в квартире

С переездом в города гадания упростились. Куриц заменили предметы, печь – свечи, двор – коридор или окно.

Главное оставалось неизменным: гадали ночью, в тишине, заранее формулировали вопрос и не превращали обряд в шумную игру. Если гадание становилось развлечением, его считали "пустым".

