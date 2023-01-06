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В Алматинской области удалось заснять редкую хищную птицу

В Алматинской области обнаружили редкую хищную птицу Фото: instagram Государственного национального природного парка "Алтын-Емель"
На территории Государственного национального природного парка "Алтын-Емель" удалось снять на фото и видео крупную хищную птицу Кумай, сообщает Zakon.kz.

На нее наткнулся начальник участка Илийского лесничества Дидар Базарбеков на территории Государственного национального природного парка "Алтын-Емель" в ходе дежурства 5 января этого года.

Птица сидела на горе Большой Калкан.

Хищник обычно встречается одиночками или парами. Отличительная черта этих птиц в том, что они оседлые. Образованная пара Кумай сохраняется на много лет. В феврале-марте откладывает 1-2 зеленовато-белых яиц с коричневыми пятнами. Птенцы остаются в гнезде до начала июля. Питается падалью, в основном копытных животных.



Кумай – самая крупная хищная птица в фауне Казахстана. Размах крыльев достигает 3 м, а вес – 10 кг. Голова, шея покрыты белым пухом. Воротник в области шеи состоит из заостренных перьев коричневого цвета. Верхняя часть тела имеет светло-серый окрас, подхвостье – белый, большое покрывающее крыло и направляющие перья – темно-коричневые.

Обычно эти птицы гнездятся в высоких горах в хвойных лесах, высоко в крутых скалистых массивах. Единственное известное скопление Кумая находится в верховьях реки Шарын в Алматинской области. В 1989 году гнездо Кумай было обнаружено в Иле-Алатау на высоте 3 тысяч метров.

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