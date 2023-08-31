Что известно о редкой птице Казахстана, поедающей змей

Специалисты Государственного национального природного парка "Алтын-Эмель" на странице в Instagram 31 августа 2023 года разместили фото и видео редкой хищной птицы Казахстана, сопроводив публикации подробным рассказом о ней, сообщает Zakon.kz.

В сообщении отмечено, что среди редких хищных птиц нацпарка "Алтын-Эмель" змееяда можно назвать особенной птицей, поскольку большую часть его рациона питания составляют змеи.

Начальником участка Базарбековым Дидаром на фотоловушку, установленную на гнезде змееяда с птенцом, были сняты основные моменты гнездования змееядов, начиная от откладки единственного яйца, вылупления птенца и его взросления до предстоящего вылета из гнезда.

Как видно из видеокадров, практически вся добыча, принесенная родителями птенцу в течение двух месяцев, состояла из различных змей, начиная от змеи-стрелы до полоза.

И лишь в одном случае родители угостили птенца ящерицей – агамой. Однако известно, что змееяды питаются также лягушками, мелкими млекопитающими (грызунами) и полевыми птицами.

Также сказано, что змееяд внесен в Красную книгу РК и в нацпарке встречается в основном в припойменной полосе, гнездо обнаружено на одиночной туранге в равнинной пустынной части территории.

Змееяд значительно крупнее канюка и тетеревятника, у него характерная большая круглая "совиная" голова, глаза с пронзительным взглядом. Змееяд прилетает в конце марта-апреля, может гнездиться как на деревьях, так и на скалах. Яйцекладка происходит в середине апреля-мае, насиживание длится около месяца, птенец вылупляется в середине-конце июня, а в июле-августе уже оперяется, вылетает из гнезда в конце августа. В 2022 году в парке насчитывалось 12 змееядов.

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