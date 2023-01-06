Три автобусных маршрута изменят схемы движения в Алматы и будет запущен один новый

Маршруты трех автобусов изменят схему движения в Алматы. Также на линию выйдет один новый маршрут, сообщает Zakon.kz.

В целях исключения аварийных ситуаций и обеспечения безопасности пассажиров с 9 января будут изменены схемы маршрутов № 59, № 113 ТОО "Алматыэлектротранс", передает Управление городской мобильности Алматы.

При движении по Кульджинскому тракту в сторону ВОАД эти маршруты теперь будут проезжать над мостом, не выезжая на проспект Рыскулова.

Также с 10 января будет изменена конечная остановка маршрута № 53.

Теперь он будет доезжать до села Кемертоган, где будет разворачиваться перед остановкой "Школа" и двигаться в обратном направлении. На линии будут запущены 11 новых подвижных единиц вместо действующих 8 автобусов.

Также в Алматы с 10 января запустят новый маршрут № 49.

Он будет курсировать от станции метро Б. Момышулы по пр. Абая – ул. Ашимова – ул. Сабденова – пр. Алатау – ул. Алтын орда, далее по ул. Карьерная, где будет осуществлять разворот, и двигаться в обратном направлении.

На линии будут курсировать 7 новых автобусов с интервалом движения 13 минут.



