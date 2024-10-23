В Алматы один из автобусных маршрутов изменил схему движения
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы с 23 октября 2024 года изменили схему движения одного из автобусных маршрутов, сообщает Zakon.kz.
По информации Транспортного холдинга города, речь идет о маршруте №124.
С 23 октября он будет ездить: начало от мкр. Горный Гигант – ул. Жамакаева – пр. Аль–Фараби – пр. Сейфуллина – ул. Сатпаева – ул. Желтоксан – ул. Тимирязева – пр. Алтынсарина – ул. Жубанова – ул. Утеген батыра – ул. Толе би – ул. Тлендиева – ул. Немировича–Данченко – пр. Рыскулова – ул. Ворошилова – ул. Бенберина – ул. Монке би – разворот перед ул. Онгарсыновой – ул. Мамбетова – ул. Дачная – ул. Бурундайская – ул. Азербаева – до мкр. Водник–2. И обратно по той же схеме.
Фото: ТХА
Ранее в Алматы запустили новый автобусный маршрут № 252.
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