В Алматы один из автобусных маршрутов изменил схему движения

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы с 23 октября 2024 года изменили схему движения одного из автобусных маршрутов, сообщает Zakon.kz.

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