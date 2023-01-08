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Какие дороги закрыты из-за непогоды в Павлодарской области

занос, трасса, спасатели, предупреждение Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области
В Павлодарской области объявлено штормовое предупреждение. В связи с метелью, гололедом и плохой видимостью в регионе ограничено движение на одной трассе и еще две дороги полностью закрыты для передвижения автотранспорта, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал начальник Управления в кризисных ситуациях ДЧС Павлодарской области Аскарбек Омаров, 8 января с 21:00 ограничено движение для грузовых и пассажирского автотранспорта на участке автодороги республиканского значения Омск – Майкапшагай (427-587 км), от поселка Кенжеколь до границы Абайской области.


"С 21:30 в связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области закрыто движение на участке автодороги республиканского значения Кызылорда –Павлодар (1135-1206 км), от поселка Шидерты до границы Карагандинской области для всех видов транспорта, а также от поселка Ленинский до границы России", – сказал Омаров.

Спасатели рекомендуют воздержаться от поездок в данных направлениях.

Ранее сообщалось, какие дороги закрыты для движения автотранспортом в Акмолинской области. 

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