Президента Бразилии экстренно эвакуировали из-за захвата здания правительства

Президента Бразилии Лулу да Силву экстренно эвакуировали на окраину столицы из-за захвата правительственных зданий сторонниками экс-президента страны Жаира Болсонару, сообщает Zakon.kz.

Как пишет globo.com, сторонники Болсонару недовольны итогами президентских выборов и победой на них Лулы да Силвы. Потому они прорвали полицейское оцепление и ворвались в здание парламента - Национального конгресса.

Сообщается, что после часть протестующих предприняла попытки войти в президентский дворец. И им это удалось. Полицейским пришлось применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Окна штаб-квартиры Конгресса были разбиты. Радикальные болсонаристы достигли Зеленого зала Палаты депутатов, места, которое дает доступ к пленарному залу Палаты представителей.

"После вторжения в Национальный конгресс радикальные болсонаристы также вторглись в Федеральный верховный суд (STF). Участники антидемократической акции разбили стекло на фасаде, вошли в здание и добрались до пленума", - говорится в сообщении.