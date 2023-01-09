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Президента Бразилии экстренно эвакуировали из-за захвата здания правительства

бастующие Фото: скриншот видео
Президента Бразилии Лулу да Силву экстренно эвакуировали на окраину столицы из-за захвата правительственных зданий сторонниками экс-президента страны Жаира Болсонару, сообщает Zakon.kz.

Как пишет globo.com, сторонники Болсонару недовольны итогами президентских выборов и победой на них Лулы да Силвы. Потому они прорвали полицейское оцепление и ворвались в здание парламента - Национального конгресса.

Сообщается, что после часть протестующих предприняла попытки войти в президентский дворец. И им это удалось. Полицейским пришлось применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Окна штаб-квартиры Конгресса были разбиты. Радикальные болсонаристы достигли Зеленого зала Палаты депутатов, места, которое дает доступ к пленарному залу Палаты представителей.

"После вторжения в Национальный конгресс радикальные болсонаристы также вторглись в Федеральный верховный суд (STF). Участники антидемократической акции разбили стекло на фасаде, вошли в здание и добрались до пленума", - говорится в сообщении.

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