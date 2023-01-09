В Карагандинской области открыли некоторые дороги

В ДЧС Карагандинской области сообщили о том, что в связи с улучшением погодных условий открыто движение для всех видов автотранспорта в двух направлениях, передает Zakon.kz

Так, по сообщению ДЧС, 09.01. с 01-20 в связи с улучшением погодных условий открыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения "Екатеринбург-Алматы" (1353 - 1426 км, ст.Анар – до г.Темиртау).

И с 02-00 в связи с улучшением погодных условий открыто движение для всех видов автотранспорта на участках а/д республиканского значения "Алматы - Екатеринбург" (1610 - 1492 км, г.Караганда – с.Аксу-Аюлы).

Ранее публиковали информацию о закрытии дорог в Акмолинской области из-за непогоды

А также в Павлодарской области, где были объявлены штормовые предупреждения.