Президенты Аргентины, Чили, Кубы, Колумбии, а также Франции выразили солидарность Лулу да Силве

Габриэль Борич написал об этом в Twitter.

"Немыслимое нападение на три ветви власти Бразилии со стороны сторонников Болсонару. Правительство Бразилии может рассчитывать на нашу полную поддержку в связи с этой трусливой и подлой атакой на демократию", - отметил чилийский лидер.

А президент Колумбии Густаво Петро назвал беспорядки в Бразилии ударом фашизма. Политик призвал отреагировать на ситуацию Организацию Американских Государств.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес также осудил беспорядки в столице Бразилии. Об этом он сообщил в Twitter.

"Мы решительно осуждаем насильственные и антидемократические действия, происходящие в Бразилии для того, чтобы вызвать хаос и пренебречь волей народа, которая выразилась в избрании президента Лулы да Силвы. Мы выражаем нашу полную поддержку и солидарность президенту Луле и его правительству".

Французский лидер Эмманюэль Макрон также выразил поддержку Луле да Силве. И отметил, что необходимо уважать волю бразильского народа и демократические институты. Об этом он также написал в Twitter.

Глава МИД Мексики Марсело Эбрард заявил, что страна осуждает события в Бразилии, где сторонники бывшего президента Жаира Болсонару проникли в президентский дворец, здания Национального конгресса и Федерального верховного суда.

"На фоне происходящего в Бразилии Мексика выражает полную поддержку правительству президента, выбранного волей народа", — написал дипломат в своём Twitter.

Он также отметил, что мексиканские власти не приемлют любые покушения на "демократические институты братского народа".

Аргентинский президент Альберто Фернандес поддержал бразильского коллегу Лулу да Силву на фоне беспорядков в столице.



"Моя безоговорочная поддержка и поддержка аргентинского народа Луле да Силве перед лицом этой попытки государственного переворота, с которой он столкнулся", - написал он в Twitter.

Ранее сообщалось, что президента Бразилии Лулу да Силву экстренно эвакуировали на окраину столицы из-за захвата правительственных зданий сторонниками экс-президента страны Жаира Болсонару. Как пишет globo.com, сторонники Болсонару недовольны итогами президентских выборов и победой на них Лулы да Силвы. Потому они прорвали полицейское оцепление и ворвались в здание парламента - Национального конгресса. Сообщается, что после часть протестующих предприняла попытки войти в президентский дворец. И им это удалось. Полицейским пришлось применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Сообщается что президент Лула да Силву объявил в Бразилиа до конца месяца режим ЧС из-за беспорядков. Он также пообещал наказать вандалов, участвующих в беспорядках.

A vontade do povo brasileiro e as instituições democráticas devem ser respeitadas! O Presidente @LulaOficial pode contar com o apoio incondicional da França.