Президенты Аргентины, Чили, Кубы, Колумбии, а также Франции выразили солидарность Лулу да Силве
Габриэль Борич написал об этом в Twitter.
А президент Колумбии Густаво Петро назвал беспорядки в Бразилии ударом фашизма. Политик призвал отреагировать на ситуацию Организацию Американских Государств.
Фото: Twitter.com/petrogustavo
"Правые не смогли сохранить пакт о ненасилии <...> Мы предложили укрепить межамериканскую систему прав человека, применяя действующие нормы и расширив хартию на женские, экологические и коллективные права, но ответом являются парламентские перевороты или насильственные перевороты со стороны крайне правых", - написал Петро в Twitter.
Фото: Twitter.com/DiazCanelB
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес также осудил беспорядки в столице Бразилии. Об этом он сообщил в Twitter.
Фото: Twitter.com/EmmanuelMacron
Французский лидер Эмманюэль Макрон также выразил поддержку Луле да Силве. И отметил, что необходимо уважать волю бразильского народа и демократические институты. Об этом он также написал в Twitter.
"Необходимо уважать волю бразильского народа и демократические институты. Президент Луис Инасиу Лула де Силва может рассчитывать на непоколебимую поддержку Франции", - отметил Макрон.
Глава МИД Мексики Марсело Эбрард заявил, что страна осуждает события в Бразилии, где сторонники бывшего президента Жаира Болсонару проникли в президентский дворец, здания Национального конгресса и Федерального верховного суда.
"На фоне происходящего в Бразилии Мексика выражает полную поддержку правительству президента, выбранного волей народа", — написал дипломат в своём Twitter.
Он также отметил, что мексиканские власти не приемлют любые покушения на "демократические институты братского народа".
Фото: Twitter.com/alferdez
"Моя безоговорочная поддержка и поддержка аргентинского народа Луле да Силве перед лицом этой попытки государственного переворота, с которой он столкнулся", - написал он в Twitter.
Ранее сообщалось, что президента Бразилии Лулу да Силву экстренно эвакуировали на окраину столицы из-за захвата правительственных зданий сторонниками экс-президента страны Жаира Болсонару. Как пишет globo.com, сторонники Болсонару недовольны итогами президентских выборов и победой на них Лулы да Силвы. Потому они прорвали полицейское оцепление и ворвались в здание парламента - Национального конгресса. Сообщается, что после часть протестующих предприняла попытки войти в президентский дворец. И им это удалось. Полицейским пришлось применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Сообщается что президент Лула да Силву объявил в Бразилиа до конца месяца режим ЧС из-за беспорядков. Он также пообещал наказать вандалов, участвующих в беспорядках.
Quiero expresar mi repudio a lo que está sucediendo en Brasilia. Mi incondicional apoyo y el del pueblo argentino a @LulaOficial frente a este intento de golpe de Estado que está enfrentando.— Alberto Fernández (@alferdez) January 8, 2023
A vontade do povo brasileiro e as instituições democráticas devem ser respeitadas! O Presidente @LulaOficial pode contar com o apoio incondicional da França.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 8, 2023
Condenamos enérgicamente los actos violentos y antidemocráticos que ocurren en #Brasil, con el objetivo de generar caos e irrespetar la voluntad popular expresada con la elección del presidente Lula.— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 8, 2023
Expresamos todo nuestro respaldo y solidaridad a @LulaOficial y su gobierno.
Toda mi solidaridad a @LulaOficial y al pueblo del Brasil. El fascismo decide dar un golpe.— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 8, 2023
Las derechas no han podido mantener el pacto de la no violencia.
Es hora urgente de reunion de la OEA si quiere seguir viva como institución y aplicar la carta democrática.
Impresentable ataque a los tres poderes del Estado Brasilero por parte de bolsonaristas.— Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 8, 2023
El gobierno de Brasil cuenta con todo nuestro respaldo frente a este cobarde y vil ataque a la democracia.