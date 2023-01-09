Президенты Аргентины, Чили, Кубы, Колумбии, а также Франции выразили солидарность Лулу да Силве

Президент Чили Габриэль Борич выразил слова поддержки нынешнему бразильскому президенту и назвал беспорядки учиненные сторонниками экс-главы страны Жаира Болсонару "трусливой атакой на демократию", сообщает Zakon.kz.

Габриэль Борич написал об этом в Twitter.

"Немыслимое нападение на три ветви власти Бразилии со стороны сторонников Болсонару. Правительство Бразилии может рассчитывать на нашу полную поддержку в связи с этой трусливой и подлой атакой на демократию", - отметил чилийский лидер.

А президент Колумбии Густаво Петро назвал беспорядки в Бразилии ударом фашизма. Политик призвал отреагировать на ситуацию Организацию Американских Государств.

Фото: Twitter.com/petrogustavo



"Правые не смогли сохранить пакт о ненасилии <...> Мы предложили укрепить межамериканскую систему прав человека, применяя действующие нормы и расширив хартию на женские, экологические и коллективные права, но ответом являются парламентские перевороты или насильственные перевороты со стороны крайне правых", - написал Петро в Twitter.

Фото: Twitter.com/DiazCanelB



Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес также осудил беспорядки в столице Бразилии. Об этом он сообщил в Twitter.

"Мы решительно осуждаем насильственные и антидемократические действия, происходящие в Бразилии для того, чтобы вызвать хаос и пренебречь волей народа, которая выразилась в избрании президента Лулы да Силвы. Мы выражаем нашу полную поддержку и солидарность президенту Луле и его правительству".

Фото: Twitter.com/EmmanuelMacron



Французский лидер Эмманюэль Макрон также выразил поддержку Луле да Силве. И отметил, что необходимо уважать волю бразильского народа и демократические институты. Об этом он также написал в Twitter.

"Необходимо уважать волю бразильского народа и демократические институты. Президент Луис Инасиу Лула де Силва может рассчитывать на непоколебимую поддержку Франции", - отметил Макрон.



Глава МИД Мексики Марсело Эбрард заявил, что страна осуждает события в Бразилии, где сторонники бывшего президента Жаира Болсонару проникли в президентский дворец, здания Национального конгресса и Федерального верховного суда.

"На фоне происходящего в Бразилии Мексика выражает полную поддержку правительству президента, выбранного волей народа", — написал дипломат в своём Twitter.

Он также отметил, что мексиканские власти не приемлют любые покушения на "демократические институты братского народа".

Фото: Twitter.com/alferdez



Аргентинский президент Альберто Фернандес поддержал бразильского коллегу Лулу да Силву на фоне беспорядков в столице.



"Моя безоговорочная поддержка и поддержка аргентинского народа Луле да Силве перед лицом этой попытки государственного переворота, с которой он столкнулся", - написал он в Twitter.

Ранее сообщалось, что президента Бразилии Лулу да Силву экстренно эвакуировали на окраину столицы из-за захвата правительственных зданий сторонниками экс-президента страны Жаира Болсонару. Как пишет globo.com, сторонники Болсонару недовольны итогами президентских выборов и победой на них Лулы да Силвы. Потому они прорвали полицейское оцепление и ворвались в здание парламента - Национального конгресса. Сообщается, что после часть протестующих предприняла попытки войти в президентский дворец. И им это удалось. Полицейским пришлось применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Сообщается что президент Лула да Силву объявил в Бразилиа до конца месяца режим ЧС из-за беспорядков. Он также пообещал наказать вандалов, участвующих в беспорядках.

Quiero expresar mi repudio a lo que está sucediendo en Brasilia. Mi incondicional apoyo y el del pueblo argentino a @LulaOficial frente a este intento de golpe de Estado que está enfrentando. — Alberto Fernández (@alferdez) January 8, 2023

A vontade do povo brasileiro e as instituições democráticas devem ser respeitadas! O Presidente @LulaOficial pode contar com o apoio incondicional da França. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 8, 2023

Condenamos enérgicamente los actos violentos y antidemocráticos que ocurren en #Brasil, con el objetivo de generar caos e irrespetar la voluntad popular expresada con la elección del presidente Lula.



Expresamos todo nuestro respaldo y solidaridad a @LulaOficial y su gobierno. — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 8, 2023

Toda mi solidaridad a @LulaOficial y al pueblo del Brasil. El fascismo decide dar un golpe.



Las derechas no han podido mantener el pacto de la no violencia.



Es hora urgente de reunion de la OEA si quiere seguir viva como institución y aplicar la carta democrática. — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 8, 2023