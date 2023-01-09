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Президенты Аргентины, Чили, Кубы, Колумбии, а также Франции выразили солидарность Лулу да Силве

Президент Чили пообещал помощь президенту Бразилии Лулу да Силву Фото: Twitter.com/GabrielBoric
Президент Чили Габриэль Борич выразил слова поддержки нынешнему бразильскому президенту и назвал беспорядки учиненные сторонниками экс-главы страны Жаира Болсонару "трусливой атакой на демократию", сообщает Zakon.kz.

Габриэль Борич написал об этом в Twitter.

"Немыслимое нападение на три ветви власти Бразилии со стороны сторонников Болсонару. Правительство Бразилии может рассчитывать на нашу полную поддержку в связи с этой трусливой и подлой атакой на демократию", - отметил чилийский лидер.

А президент Колумбии Густаво Петро назвал беспорядки в Бразилии ударом фашизма. Политик призвал отреагировать на ситуацию Организацию Американских Государств.

Президенты Чили и Колумбии выразили солидарность бразильскому лидеру Лулу да Силву

Фото: Twitter.com/petrogustavo

"Правые не смогли сохранить пакт о ненасилии <...> Мы предложили укрепить межамериканскую систему прав человека, применяя действующие нормы и расширив хартию на женские, экологические и коллективные права, но ответом являются парламентские перевороты или насильственные перевороты со стороны крайне правых", - написал Петро в Twitter.

Президенты Чили, Кубы, Колумбии, а также Франции выразили солидарность Лулу да Силву

Фото: Twitter.com/DiazCanelB

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес также осудил беспорядки в столице Бразилии. Об этом он сообщил в Twitter.

"Мы решительно осуждаем насильственные и антидемократические действия, происходящие в Бразилии для того, чтобы вызвать хаос и пренебречь волей народа, которая выразилась в избрании президента Лулы да Силвы. Мы выражаем нашу полную поддержку и солидарность президенту Луле и его правительству".
Президенты Чили, Кубы и Колумбии выразили солидарность Лулу да Силву

Фото: Twitter.com/EmmanuelMacron

Французский лидер Эмманюэль Макрон также выразил поддержку Луле да Силве. И отметил, что необходимо уважать волю бразильского народа и демократические институты. Об этом он также написал в Twitter.

"Необходимо уважать волю бразильского народа и демократические институты. Президент Луис Инасиу Лула де Силва может рассчитывать на непоколебимую поддержку Франции", - отметил Макрон.

Глава МИД Мексики Марсело Эбрард заявил, что страна осуждает события в Бразилии, где сторонники бывшего президента Жаира Болсонару проникли в президентский дворец, здания Национального конгресса и Федерального верховного суда.

"На фоне происходящего в Бразилии Мексика выражает полную поддержку правительству президента, выбранного волей народа", — написал дипломат в своём Twitter.

Он также отметил, что мексиканские власти не приемлют любые покушения на "демократические институты братского народа".

Президенты Аргентины, Чили, Кубы, Колумбии, а также Франции выразили солидарность Лулу да Силву

Фото: Twitter.com/alferdez

Аргентинский президент Альберто Фернандес поддержал бразильского коллегу Лулу да Силву на фоне беспорядков в столице.

"Моя безоговорочная поддержка и поддержка аргентинского народа Луле да Силве перед лицом этой попытки государственного переворота, с которой он столкнулся", - написал он в Twitter.

Ранее сообщалось, что президента Бразилии Лулу да Силву экстренно эвакуировали на окраину столицы из-за захвата правительственных зданий сторонниками экс-президента страны Жаира Болсонару. Как пишет globo.com, сторонники Болсонару недовольны итогами президентских выборов и победой на них Лулы да Силвы. Потому они прорвали полицейское оцепление и ворвались в здание парламента - Национального конгресса. Сообщается, что после часть протестующих предприняла попытки войти в президентский дворец. И им это удалось. Полицейским пришлось применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Сообщается что президент Лула да Силву объявил в Бразилиа до конца месяца режим ЧС из-за беспорядков. Он также пообещал наказать вандалов, участвующих в беспорядках.

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