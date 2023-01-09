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Головкину пророчат бой с Хайме Мунгие, который может стать самым денежным поединком

Головкину пророчат бой с Хайме Мунгие, который может стать самым денежным поединком Фото: Twitter.com/GGGBoxing
О возможном бое GGG с Хайме Мунгие можно будет говорить после обязательной защиты титула и, соответственно, бое Головкина против бразильца Эскивы Фалькао, сообщает Zakon.kz.

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"Если Геннадий Головкин вернется на ринг в марте и проведет бой у себя на родине, в Казахстане, против бразильца Эскивы Фалькао, то у него будут хорошие шансы на победу. А если он победит, то затем может пойти прямо к Хайме Мунгие — это самый денежный бой, который у Геннадия может быть на сегодняшний день в среднем весе. Также этот поединок нужен и Мунгие, который отчаянно ищет больших боев", — считает автор канала Ring IQ Boxing Talk.

Как пишет Sports.kz, Эскива Фалькао (30-0, 20 КО) является обязательным претендентом Геннадия Головкина по линии IBF. Что касается Хайме Мунгии (41-0, 33 КО), то он владеет поясом WBO Inter-Continental. 


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