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В Алматинской области в ходе спецоперации ликвидировали крупную нарколабораторию

В Алматинской области в ходе спецоперации ликвидировали крупную нарколабораторию Фото: police.kz
В Алматинской области 7 января прошла спецоперация. Полицией пресечена деятельность подпольной нарколаборатории, задержан ее организатор, изъято 30 кг мефедрона, сообщает Zakon.kz.

Как сообщается, спецоперацию организовали совместно МВД и КНБ.

По их данным, организатор нарколаборатории наладил масштабное производство синтетических наркотиков. Всего в ходе обыска обнаружено и изъято 30 кг мефедрона и более тонны химических реактивов, предназначенных для изготовления наркотиков.

Задержанию предшествовала оперативная разработка с проведением комплекса специальных оперативно-розыскных мероприятий.

Начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан.


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