В Алматинской области в ходе спецоперации ликвидировали крупную нарколабораторию
Фото: police.kz
В Алматинской области 7 января прошла спецоперация. Полицией пресечена деятельность подпольной нарколаборатории, задержан ее организатор, изъято 30 кг мефедрона, сообщает Zakon.kz.
Как сообщается, спецоперацию организовали совместно МВД и КНБ.
По их данным, организатор нарколаборатории наладил масштабное производство синтетических наркотиков. Всего в ходе обыска обнаружено и изъято 30 кг мефедрона и более тонны химических реактивов, предназначенных для изготовления наркотиков.
Задержанию предшествовала оперативная разработка с проведением комплекса специальных оперативно-розыскных мероприятий.
Начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ