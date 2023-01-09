В Алматинской области в ходе спецоперации ликвидировали крупную нарколабораторию

Как сообщается, спецоперацию организовали совместно МВД и КНБ.

По их данным, организатор нарколаборатории наладил масштабное производство синтетических наркотиков. Всего в ходе обыска обнаружено и изъято 30 кг мефедрона и более тонны химических реактивов, предназначенных для изготовления наркотиков.