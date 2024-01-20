В Алматинской области ликвидировали три нарколаборатории

Сотрудники органов внутренних дел ликвидировали в Алматинской области сразу три подпольных нарколаборатории по производству наркотиков. Две из них оказались фитолабораториями, сообщает Zakon.kz.

По данным МВД, в ходе обысков изъято более 130 кг готовых к употреблению наркотиков.

"За организацию нарколабораторий задержаны четыре человека, двое из которых – граждане ближнего зарубежья. За совершение указанных преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества", – сообщил заместитель начальника Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов.

В целом с начала года ликвидирована деятельность четырех нарколабораторий. Выявлено более 400 наркоправонарушений, за совершение которых задержано порядка 160 человек, из них 10 иностранцев.





В октябре 2023 года сотрудники Департамента КНБ РК по Алматы провели операции по ликвидации двух крупных подпольных производств синтетических наркотиков.