Получить перевод на почте теперь можно по электронному документу

Приказом МИИР РК от 28 декабря 2022 года внесены изменения в Правила предоставления услуг почтовой связи, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменения добавлены в пункт по получению почтовых отправлений и почтовых переводов денег.

Они выдаются адресату, его законному представителю или поверенному при предъявлении одного из следующих документов, удостоверяющих личность:

паспорта гражданина РК;

удостоверения личности гражданина РК;

вида на жительство иностранца в РК;

удостоверения лица без гражданства;

заграничного паспорта;

свидетельства о рождении.

Как отмечается, документ, удостоверяющий личность, предъявляется пользователем услуг оператора почты на бумажном носителе либо в электронном виде посредством сервиса цифровых документов.

Ранее требовался документ только на бумажном носителе.

Кроме того, при получении почтового отправления теперь не нужно указывать адрес места регистрации или фактического проживания.



Вместе с тем говорится, что поверенный дополнительно предъявляет оригинал доверенности или электронную форму оператору почты для подтверждения соответствующих полномочий.

Пользователь услуг оператора почты указывает при получении почтового отправления данные предъявленного документа.

Выдача почтовых переводов денег производится с заполнением бланка.

Также говорится, что в нерегистрируемых международных бандеролях на безвозмездной основе пересылаются отправления (секограммы) для лиц с инвалидностью (официально признанные слепыми или слабовидящими), которые отправляются законными представителями или поверенными (на основании доверенности) от имени лиц с инвалидностью с предоставлением подтверждающих документов по инвалидности, а также юридическими лицами, обслуживающие или представляющие лиц с инвалидностью с предоставлением подтверждающих документов в отношении юридического лица, наделенного правом официального обслуживания или представления интересов лиц с инвалидностью.

Ранее такая возможность также отсутствовала.

Приказ вводится в действие с 16 января 2023 года.