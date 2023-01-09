Школьников второй смены в Астане перевели на дистанционку

Фото: unsplash

Из-за непогоды 9 января столичные школьники и студенты колледжей второй смены переведены на дистанционный формат обучения, сообщает Zakon.kz.

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