Школьников второй смены в Астане перевели на дистанционку
Фото: unsplash
Из-за непогоды 9 января столичные школьники и студенты колледжей второй смены переведены на дистанционный формат обучения, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщили в Управлении образования Астаны.
"В связи с ухудшением погодных условий 9 января 2023 года учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей второй смены переходят на дистанционный формат обучения", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что столичные школьники первой смены в понедельник будут учиться дистанционно.
9 января в Астане и 13 регионах страны объявлено штормовое предупреждение.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ