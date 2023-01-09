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Школьников второй смены в Астане перевели на дистанционку

Школьников второй смены в Астане тоже перевели на дистанционку Фото: unsplash
Из-за непогоды 9 января столичные школьники и студенты колледжей второй смены переведены на дистанционный формат обучения, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Управлении образования Астаны.

"В связи с ухудшением погодных условий 9 января 2023 года учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей второй смены переходят на дистанционный формат обучения", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что столичные школьники первой смены в понедельник будут учиться дистанционно.

9 января в Астане и 13 регионах страны объявлено штормовое предупреждение.

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Анастасия Московчук
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