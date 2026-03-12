#Референдум-2026
Общество

Не всех школьников второй смены перевели на "дистанционку" в Астане из-за непогоды

ребенок, зима, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2026 10:38 Фото: unsplash
В Астане сегодня некоторых школьников второй смены отправили на дистанционное обучение, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в столичном управлении образования:

"В связи с ухудшением погодных условий (с усилением ветра) 12 марта 2026 года учащиеся 0-6-х классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения".

Ранее из-за непогоды в Астане на "дистанционку" перевели учащихся 0-11-х (12-х) классов и студентов 1-2-х курсов колледжей (на базе 9-го класса) первой смены.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2026 10:38
Штормовое предупреждение на 12 марта: снег, гололед и метели накроют Казахстан

О том, какой будет погода в столице Казахстана 12-14 марта 2026 года, можете узнать здесь.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
