Не всех школьников второй смены перевели на "дистанционку" в Астане из-за непогоды

В Астане сегодня некоторых школьников второй смены отправили на дистанционное обучение, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в столичном управлении образования:

"В связи с ухудшением погодных условий (с усилением ветра) 12 марта 2026 года учащиеся 0-6-х классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения".

Ранее из-за непогоды в Астане на "дистанционку" перевели учащихся 0-11-х (12-х) классов и студентов 1-2-х курсов колледжей (на базе 9-го класса) первой смены.

