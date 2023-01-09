Токаев назначил зампредседателя АЗРК

Распоряжением главы государства Ерлан Альжан назначен заместителем председателя Агентства РК по защите и развитию конкуренции, передает корреспондент Zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте Акорды.

Ерлан Альжан родился 23 ноября 1985 года в Карагандинской области. В 2008 году окончил Карагандинский институт актуального образования "Болашак" по специальности юриспруденция, в 2014 году Карагандинский университет "Болашак" по специальности финансы, в 2018 году Региональный социально-инновационный университет по специальности магистр юридических наук.

Трудовую деятельность начал в 2009 году ведущим специалистом отдела документирования и регистрации населения Управления юстиции по Караганде. С 2011 по 2012 годы работал главным специалистом-секретарем судебного заседания канцелярии Шетского районного суда №2 канцелярии областного суда Карагандинской области. С 2012 по 2013 годы был главным специалистом отдела расследований и правового обеспечения Антимонопольной инспекции Агентства РК по защите конкуренции по Карагандинской области. С 2013 по 2014 годы являлся экспертом, главным экспертом Управления по исковой работе Департамента юридической службы Агентства РК по защите конкуренции (Антимонопольное агентство). С 2014 по 2019 годы - главный эксперт, руководитель Управления контроля и претензионно-исковой работы Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК. С 2019 по 2020 годы - зампредседателя Комитета по защите и развитию конкуренции МНЭ РК (2019-2020);

С 2020 года занимал должность директора Департамента расследований Агентства РК по защите и развитию конкуренции.