Назначен советник главы АЗРК

Асель Ауданбаева назначена советником председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК (АЗРК), сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном 16 января 2024 года в Telegram-канале агентства.

Асель Ауданбаева родилась в 1990 году. Окончила КазНУ им. аль-Фараби по специальности "филология".

В разные годы работала корреспондентом на телеканалах "Казахстан", КТК, "Хабар 24", ТДК-42. Также на информационных порталах Azattyq Ruhy, "Казинформ". Была заместителем руководителя Центра общественных коммуникаций Мангистауской области.

С 2021 по 2022 годы возглавила Центр общественных коммуникаций Мангистауской области. В 2022 году работала ведущим специалистом Службы центральных коммуникаций при президенте РК.

До назначения советником председателя АЗРК работала пресс-секретарем-руководителем пресс-службы акима Атырауской области.