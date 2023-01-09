В Казахстане ужесточается наказание за вандализм

Снижен минимальный порог ущерба, при котором наступает уголовная ответственность за правонарушение, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал в ходе брифинга в пресс-центре МВД и.о. начальника управления комитета административной полиции Азамат Куримбаев, в последние годы в нашей стране участились факты умышленного повреждения чужого имущества, в том числе предметов общего пользования граждан.



"Наверное, каждый в жизни сталкивался с такими фактами, как поврежденные лифты в подъездах. Когда разбиваются зеркала, сжигаются кнопки, наносятся различные надписи и рисунки. В большинстве, подобные деяния свершаются людьми умышленно, то есть осознанно. Они отдают себе отчет, что портят чужое имущество", - сказал спикер.

По его словам, сегодня за умышленную порчу чужого имущества уголовная ответственность по статье 202 УК наступает только в случае причинения значительного ущерба – она должна превышать 200 МРП (690 тыс. тенге).



Более того, при его недостаточности, граждане сами занимаются вопросами сбора доказательств, установления анкетных данных нарушителей, их местонахождения, так как возмещение ущерба решается в гражданско-правовом поле.

Большинство граждан не обращаются в суды, поэтому правонарушители уходят от ответственности. Как известно, безнаказанность порождает вседозволенность.



"На данную проблемы обратил внимание глава государства. Им было поручено ужесточить наказания за проявление вандализма и порчу общественного, а также частного имущества", - отметил Азамат Куримбаев.

3 января 2023 года Президентом страны Токаевым подписаны Законы "О внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Казахстан по вопросам усиления ответственности за экологические правонарушения и проявления вандализма" и "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам усиления ответственности за экологические правонарушения и проявления вандализма".

Там прописано следующее.



Первое, - уточнена и конкретизирована диспозиция уголовной статьи вандализм (статья 294 УК РК), ее нормы приведены в соответствие с Законом Республики Казахстан "Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия". Также установлен нижний порог санкций за эти правонарушения. Теперь, минимальная сумма нарушителю закона составляет 172 тыс. тенге, или 50 МРП.



Второе, - введена административная ответственность за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества (статья 147-1 КоАП), то есть где ущерб не превышает 200 МРП (690 тыс. тенге).



Третье, - в диспозицию административной статьи мелкого хулиганства (статья 434 КоАП) включены такие составы, как "умышленная порча имущества на транспорте или в иных общественных местах", а также увеличены санкции за его правонарушения. Поскольку на практике такие деяния в основном образуют составы мелкого хулиганства.



Четвертое, - с учетом новой редакции статьи 294 УК РК ("вандализм") приведена в соответствие статья 448 КоАП – это вандализм несовершеннолетних.



Александр Сергеев

