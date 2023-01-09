За мат в общественном месте будет грозить штраф 69 тыс. тенге или арест на 30 суток

В МВД сообщили, что с марта 2023 года в Казахстане за мат в общественном месте, приставания и осквернение зданий нарушителю может грозить штраф 69 тысяч тенге или арест до 30 суток, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Заместитель начальника управления Комитета административной полиций МВД РК Азамат Куримбаев на брифинге сообщил о поправках, подписанных президентом 3 января. Документом вносятся изменения в ряд статей Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, а также Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). В частности, дополнена статья 434 КоАП "Мелкое хулиганство".

"В новой редакции мелким хулиганством будет считаться нецензурная брань в общественных местах, оскорбления и приставание к физическим лицам, осквернение зданий, сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц. В настоящее время за мелкое хулиганство судом налагается штраф в размере 5 МРП (17 250 тенге) или арест до 15 суток. В новой редакции штраф составит 20 МРП (69 000 тенге), арест будет назначаться от 5 до 30 суток". Азамат Куримбаев

Он сообщил, что поправки вводятся в действие по истечении 60 дней после первого официального опубликования, то есть с начала марта 2023 года.

18 августа стало известно, что столичные депутаты маслихата предложили ужесточить наказание за плевки. Было предложено активизировать работу по наказанию плюющихся астанчан посредством использования камер видеонаблюдения. 19 августа депутат маслихата Алматы Сергей Пономарев предложил разработать дополнительные правила поведения в общественных местах, в том числе ввести запрет на плевки. 4 августа на брифинге в СЦК министр здравоохранения РК Ажар Гиният поддержала инициативу.



