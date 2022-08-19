Депутат маслихата Алматы предложил запретить плеваться на законодательном уровне

Депутат маслихата Алматы Сергей Пономарев предложил разработать дополнительные правила поведения в общественных местах, в том числе ввести запрет на плевки, передает Zakon.kz.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Мое предложение к коллегам-депутатам и городскому акимату: срочно разработать дополнительные правила поведения в общественных местах, ввести запрет не только на плевки, но и разбрасывание окурков, мусора, семечек, жвачек, и закрепить это на законодательном уровне. Призываю всех неравнодушных горожан поддержать это начинание, давайте уже начнем не на словах, а на деле любить свой город, – обратился Пономарев к алматинцам.

По его словам, несмотря на возмущения и обсуждения, люди продолжают плеваться повсеместно в разных общественных местах, в том числе на детских площадках.

Эта бескультурная привычка не только неприятна и омерзительна, но и опасна для здоровья! Плевки, по мнению эпидемиологов, являются источником многих заболеваний: даже в высохшей слюне человека могут быть герпес, краснуха, туберкулез, гепатит, пневмония, – написал Пономарев.

Депутат подчеркнул, что необходимы кардинальные меры для борьбы с пагубной привычкой горожан, и привел в пример международный опыт.

Если такие вопросы уже задают в открытую – значит, накипело, и это не просто «местечковая» проблема, пока у нас полагаются на самосознание и воспитанность. А как в мире? Наказание за харчки уже действует в Шанхае, Индии, и даже в соседнем с нами Кыргызстане! В Индии после ковида за плевок можно получить год тюрьмы. В Кыргызстане возникло целое общественное движение противников плевков «Туркубе», или «Не плевать», его поддержало правительство. Перед Олимпиадой в Пекине озаботились этим вопросом и ввели запреты, чтобы отучить миллионы сограждан от этой пагубной привычки, – добавил депутат.

Пономарев отметил, что в Алматы продолжают плеваться по всему городу. Депутат считает, что эта массовая привычка горожан плохо отражается на самом статусе культурной столицы Казахстана и ее туристическом образе.

За город стыдно перед гостями! При этом число туристов в Алматы в этом году увеличилось в 2,5 раза. И чем прославится на весь мир культурная столица Казахстана? Засохшей субстанцией на тротуарах? Считаю, что к плевкам должно быть непримиримое отношение, если хотите, нулевая терпимость! Предлагаю строго наказывать за столь бесцеремонное отделение мокроты, которое портит окружающим настроение. На сегодня прямой ответственности за эту привычку нет, – написал Сергей Пономарев.

4 августа на брифинге в СЦК министр здравоохранения РК Ажар Гиният поддержала инициативу на законодательном уровне запретить плевки.

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