Какие товары можно ввозить из-за границы без таможенных пошлин и налогов

В Комитете государственных доходов МФ РК разъяснили, в каких случаях можно ввозить товары из других стран без уплаты таможенных пошлин и налогов, сообщает Zakon.kz.

Так, до 1 апреля 2023 года без уплаты таможенных пошлин, налогов можно ввозить товары для личного пользования автомобильным, железнодорожным, водным транспортом или в пешем порядке, стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 1 000 евро, и вес не превышает 31 кг.

Между тем с 1 апреля 2023 года стоимость разрешенных товаров и их вес снижаются: сумма не должна превышать эквивалент 500 евро, вес – не более 25 кг.

Правила действуют в отношении всех государств, за исключением стран – членов Евразийского союза.

Поэтому оплата пошлины не распространяется на следующие страны:

Республика Армения

Республика Беларусь

Кыргызская Республика

Российская Федерация

В КГД отметили, что вышеуказанные нормы провоза применимы лишь к товарам для личного пользования.



Это товары, предназначенные для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, нужд физических лиц, перемещаемые через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в сопровождаемом или несопровождаемом багаже путем пересылки в международных почтовых отправлениях либо иным способом.

При этом в отношении перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС физическими лицами товаров, не отнесенных к товарам для личного пользования и ввозимых с целью их использования в предпринимательской деятельности, вышеуказанные нормы провоза не применяются.

Такие товары подлежат перемещению через таможенную границу ЕАЭС в общеустановленном порядке.

Отнесение товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, к товарам для личного пользования, осуществляется таможенным органом с применением системы управления рисками, исходя из:

● заявления физического лица о перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС товарах в устной форме или в письменной форме с использованием пассажирской таможенной декларации;

● характера и количества товаров;

● частоты пересечения физическим лицом таможенной границы ЕАЭС или перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС этим физическим лицом или в его адрес.

К товарам для личного пользования также не относятся следующие товары:



товары, в отношении которых физическим лицом осуществляется таможенное декларирование для помещения под таможенные процедуры, за исключением таможенной процедуры таможенного транзита;

категории товаров, определяемые Решением Совета ЕЭК.

В Комитете пояснили, что иностранные граждане также на период своего пребывания на таможенной территории Союза могут ввозить без уплаты таможенных пошлин, налогов бывшие в употреблении товары для личного пользования.

Таможенное декларирование товаров для личного пользования производится с использованием пассажирской таможенной декларации. При этом прием и регистрация пассажирской таможенной декларации осуществляются таможенным органом на безвозмездной основе.

О посылках



Без уплаты таможенных платежей казахстанцы могут получать в посылках товары для личного пользования до 1 апреля 2023 года – стоимостью, не превышающей сумму, эквивалентную 1000 евро, и вес не более 31 кг, а с 1 апреля 2023 года – стоимостью, не превышающей сумму, эквивалентную 200 евро, и вес, не превышающий 31 кг.

В случае превышения установленных норм потребуется уплата таможенных платежей по ставке 15% от стоимости, но не менее 2 евро за килограмм веса в части превышения стоимостной и/или весовой норм.

"К примеру, если заказать смартфон на AliExpress за 1500 евро, то придется заплатить таможенные пошлины и налоги 75 евро ((1500-1000)*15%))", – пояснили в КГД.

При ввозе товара весом более 31 кг за каждый лишний кг придется платить 2 евро. То есть если перевес товара будет 10 кг, то размер пошлины будет 20 евро.

Если у товара будет одновременно перевес более 31 кг и превышена стоимость более 1000 евро, то взимать пошлину будут по одной из двух категорий, наиболее выгодной государству.

В случае ввоза товаров для личного пользования, стоимость, вес или количество которых превышают нормы беспошлинного ввоза, а также транспортных средств подлежат уплате таможенные пошлины, налоги по единым ставкам либо в виде совокупного таможенного платежа.

В стоимость товаров для личного пользования не включаются расходы по их перевозке и страхованию.

В отношении международных почтовых отправлений, хранящихся в местах (учреждениях) международного почтового обмена, срок временного хранения составляет 6 месяцев.