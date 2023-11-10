Сколько электромобилей завезли в Казахстан без уплаты пошлины и налогов

По данным Комитета государственных доходов МФ РК, на сегодняшний день на территорию республики ввезено 6875 электромобилей с освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов. За 10 месяцев 2023 года было ввезено 6523 электромобиля, сообщает Zakon.kz.

В КГД сообщили, что до конца 2023 года сохраняется возможность ввоза по квоте еще 8477 электромобилей с освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов.

"Физические лица при импорте электромобиля для личного пользования раз в год могут ввозить один электромобиль с освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов путем подачи пассажирской таможенной декларации, соответственно, нет необходимости оплачивать какие-либо платежи", – сказал директор департамента контроля Комитета государственных доходов МФ РК Елдос Саудабаев,

Для этого необходимо быть гражданином РК и иметь постоянное место жительства в Казахстане.

При этом на гражданина налагаются ограничения в виде запрета на передачу прав владения, пользования, распоряжения данным электромобилем лицам, имеющим гражданство Российской Федерации и постоянное место жительства в РФ в течение трех лет с момента таможенной очистки.

Для подачи пассажирской таможенной декларации самостоятельно (имеется возможность прибегнуть к услугам таможенных представителей) можно обратиться на таможенный пост к инспектору и предоставить документ, удостоверяющий личность гражданина РК, а также товаросопроводительных документов.

В КГД отметили, что решением совета ЕЭК предоставлена возможность беспошлинного ввоза электромобилей в 2022 и 2023 годах.

Сейчас на площадке Евразийской экономической комиссии рассматривается вопрос о продлении возможности беспошлинного ввоза до 2025 года.

Вне рамок вышеназванной квоты имеется другая возможность ввоза электромобиля с освобождением от уплаты таможенных пошлин, но с уплатой НДС в размере 12% от стоимости товара и уплатой таможенного сбора в размере 20 000 тенге.

"В этом случае необходимо подавать декларацию на товары по ставкам Всемирной торговой организации (ВТО). В случае подачи декларации на товары по ставкам единого таможенного тарифа (ЕТТ) необходимо уплачивать таможенную пошлину в размере 15% от стоимости, НДС 12% и таможенный сбор 20 000 тенге", – пояснили в комитете.

В КГД также сообщили, что процесс подачи пассажирской таможенной декларации максимально упрощен. Разработан и введен в действие сервис в мобильном приложении "E-salyq Azamat", с помощью которого у физических лиц появилась возможность подачи ПТД через смартфон, не выходя из дома, вне зависимости от своего местонахождения.

Этот сервис сокращает временные и денежные расходы физических лиц за счет ускорения и упрощения процедуры таможенного декларирования товаров для личного пользования.

