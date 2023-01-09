ЧМ-2023 по настольному теннису: какие результаты показали казахстанские спортсмены на отборочном турнире
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В азиатских квалификационных соревнованиях приняли участие практически все ведущие спортсмены мужской и женской сборной Казахстана по настольному теннису. По итогам предварительных раундов в одиночном и парном разрядах результаты казахстанцев выглядят следующим образом:
Айдос Кенжигулов/Искандер Харки (Казахстан) – Абдулла Абдулвахаб/Ахмед Алавлаки (Катар) – 4:1.
Кирилл Герасименко/Алан Курмангалиев – Салех Мохамед/Рашед Рашед (Бахрейн) – 4:2.
Если в парных играх показатели неплохие, то в одиночке цифры огорчают.
Фото: Instagram/ttrfk
Вонг Син Ру (Сингапур) – Анастасия Лаврова – 4:1.
Свастика Гош (Индия) – Зауреш Акашева – 4:1.
Ораван Парананг (Таиланд) – Ангелина Романовская – 4:0.
Параг Дия Читале (Индия) – Сарвиноз Миркадирова – 4:0.
Сутхасини Саветтабут (Таиланд) – Айя Алимбаева – 4:0
Утпалбхай Мануш Шах (Индия) – Алан Курмангалиев – 4:2.
Халид Альшариф (Саудовская Аравия) – Кирилл Герасименко –0:4.
Чиен-Ан Чен (Тайбэй) – Искандер Харки – 4:0.
Джэхён Ан (Корея) – Айдос Кенжигулов – 4:1.