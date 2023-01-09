ЧМ-2023 по настольному теннису: какие результаты показали казахстанские спортсмены на отборочном турнире

В Катаре стартовал азиатский отборочный турнир на чемпионат мира по настольному теннису, который пройдет с 20 по 28 мая в городе Дурбан (Южная Африка), сообщает Zakon.kz.

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В азиатских квалификационных соревнованиях приняли участие практически все ведущие спортсмены мужской и женской сборной Казахстана по настольному теннису. По итогам предварительных раундов в одиночном и парном разрядах результаты казахстанцев выглядят следующим образом:



Айдос Кенжигулов/Искандер Харки (Казахстан) – Абдулла Абдулвахаб/Ахмед Алавлаки (Катар) – 4:1.

Кирилл Герасименко/Алан Курмангалиев – Салех Мохамед/Рашед Рашед (Бахрейн) – 4:2.

Если в парных играх показатели неплохие, то в одиночке цифры огорчают.

Фото: Instagram/ttrfk



Вонг Син Ру (Сингапур) – Анастасия Лаврова – 4:1.

Свастика Гош (Индия) – Зауреш Акашева – 4:1.

Ораван Парананг (Таиланд) – Ангелина Романовская – 4:0.

Параг Дия Читале (Индия) – Сарвиноз Миркадирова – 4:0.

Сутхасини Саветтабут (Таиланд) – Айя Алимбаева – 4:0

Утпалбхай Мануш Шах (Индия) – Алан Курмангалиев – 4:2.

Халид Альшариф (Саудовская Аравия) – Кирилл Герасименко –0:4.

Чиен-Ан Чен (Тайбэй) – Искандер Харки – 4:0.

Джэхён Ан (Корея) – Айдос Кенжигулов – 4:1.