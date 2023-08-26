Юный казахстанский спортсмен взял "золото" на международном турнире по настольному теннису

Казахстанский спортсмен Алан Курмангалиев из Караганды стал лучшим на международном турнире по настольному теннису и принес стране золотую медаль, сообщает Zakon.kz.

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Крупный международный турнир по настольному теннису WTT Youth Contender Amman 2023 прошел в Аммане, Иордания. Казахстан на соревнованиях среди юношей до 17 лет представлял карагандинец Алан Курмангалиев. Об этом пишет пресс-служба национального олимпийского комитета Казахстана.

Алан победил всех своих соперников со счётом 3:0: Иссу Аль-Шамма (Иордания), Хади Абуалрахи (Cаудовская Аравия), Али Алхавая (ОАЭ), Ахмеда Корани (Катар), Ясина Габера (Египет), Бадра Мостафу (Египет).

В начале лета юный теннисист уже порадовал поклонников призовым местом в международном первенстве. Тогда он завоевал "бронзу" на турнире в Швеции.