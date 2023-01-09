На севере Казахстана столкнулись девять авто

8 января на 236 км автодороги Астана-Петропавловск произошло ДТП с участием 9 авто. Как рассказали Zakon.kz в полиции региона, пострадали два водителя и семь пассажиров.

Согласно данным сообщения пресс-службы полиции, установлено, что 34-летний житель Петропавловска на ВАЗ 2109 допустил столкновение с Chevrolet Cobalt под управлением 64-летнего астанчанина и Volvo под управлением 38-летнего жителя Беларуси.

"Затем произошло столкновение еще 6 автомашин: Renault Sandero, Газель, две Toyota Camry, Daimler Chrysler и Toyota Prado. В результате ДТП в ТОО "Авиценна Бурабай" доставлены 2 водителя и 7 пассажиров в возрасте от 19 до 49 лет". Пресс-служба ДП Акмолинской области

Также отмечено, в отношении 6 водителей в составлены административные протоколы по ст. 610 ч.1 КоАП РК "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества".

8 января сообщалось, что водитель шестые сутки живет рядом со съехавшей в кювет фурой в ВКО.