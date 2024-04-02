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Два грузовика попали в ДТП со смертельным исходом на трассе Астана – Петропавловск

Два грузовых авто устроили ДТП со смертельным исходом на трассе &quot;Астана-Петропавловск&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 19:09 Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области
На 112-м км автодороги Астана – Петропавловск произошло ДТП с участием двух грузовых автомашин, передает Zakon.kz.

В пресс-службе ДП Акмолинской области рассказали, что информация о ДТП поступила 1 апреля 2024 года. По предварительным данным, в 20:58 автомашина марки DAF XF 95-480, двигаясь в направлении Кокшетау, не заметив стоящий на краю дороги "КамАЗ", наехал на заднюю часть машины. Якобы, он был без опознавательных знаков и аварийной сигнализации.

В результате столкновения обе машины развернуло, преграждая вторую и третью полосу автодороги. Водитель "КамАЗа" от полученных травм скончался на месте происшествия. А водитель DAF доставлен в больницу с различными травмами.

Проводятся следственные действия, назначены судебные экспертизы. По данному факту начато досудебное производство по ч. 3 ст. 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".

Ранее, утром 2 апреля 2024 года, в Алматы на пересечении улиц Сатпаева и Байтурсынова загорелся троллейбус с пассажирами.

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