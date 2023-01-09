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Таиланд отменил для туристов правило полной вакцинации против коронавируса

Туристы в Таиланде Фото: pixabay
9 января власти Таиланда заявили об отмене объявленного на выходных правила, требующего от туристов предъявлять доказательства вакцинации против COVID-19, заявил министр здравоохранения страны Анутин Чарнвиракул, сообщает Zakon.kz.

Анутин Чарнвиракул сказал, что требование было неудобным, и группа экспертов решила, что в этом нет необходимости, поскольку во всем мире было сделано достаточно прививок, сообщает CNA.

Анутин добавил, что туристам, не прошедшим вакцинацию, также будет разрешен въезд без ограничений.

Ранее авиационное управление страны объявило об ограничениях, которые должны были вступить в силу 9 января.

По словам министра здравоохранения Таиланда, первый рейс туристов из Китая прибыл 9 января.

В ноябре в стране зарегистрировали 1,75 млн туристов, что в четыре раза больше, чем за весь прошлый год.

Анутин сказал, что теперь Таиланд ожидает от 7 до 10 млн китайских туистов, тогда как ранее предполагалось 5 млн.

"Это хороший знак для туристического сектора Таиланда, экономика страны быстро восстановится".Анутин Чарнвиракул


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