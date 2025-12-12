Трамп: Таиланд и Камбоджа согласились на прекращение огня

Президент США Дональд Трамп провел переговоры с премьер-министрами Таиланда и Камбоджи Анутином Чарнвиракулом и Хуном Манетом, сообщает Zakon.kz.

Как написал американский лидер в соцсети Truth Social, главы двух стран согласились на прекращение огня с вечера 12 декабря, заявил американский президент.

По его словам, стороны готовы вернуться к соблюдению мирного соглашения, заключенного в октябре.

"Для меня честь работать с Анутином и Хуном над разрешением того, что могло превратиться в крупную войну между двумя замечательными и процветающими странами", – написал американский лидер.

Президент США поблагодарил премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима за содействие в урегулировании конфликта.

