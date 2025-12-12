#Казахстан в сравнении
Мир

Трамп: Таиланд и Камбоджа согласились на прекращение огня

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2025 02:30 Фото: flickr/White House
Президент США Дональд Трамп провел переговоры с премьер-министрами Таиланда и Камбоджи Анутином Чарнвиракулом и Хуном Манетом, сообщает Zakon.kz.

Как написал американский лидер в соцсети Truth Social, главы двух стран согласились на прекращение огня с вечера 12 декабря, заявил американский президент.

По его словам, стороны готовы вернуться к соблюдению мирного соглашения, заключенного в октябре.

"Для меня честь работать с Анутином и Хуном над разрешением того, что могло превратиться в крупную войну между двумя замечательными и процветающими странами", – написал американский лидер.

Президент США поблагодарил премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима за содействие в урегулировании конфликта.

Ранее Трамп поставил Зеленскому ультиматум по мирным переговорам.

Аксинья Титова
Читайте также
Токаев выразил соболезнования лидерам Индонезии и Таиланда после разрушительных наводнений
19:14, 29 ноября 2025
Токаев выразил соболезнования лидерам Индонезии и Таиланда после разрушительных наводнений
В Камбодже запретили музыкальные автомобильные гудки, чтобы жители страны перестали танцевать на дорогах
06:37, 21 марта 2024
В Камбодже запретили музыкальные автомобильные гудки, чтобы жители страны перестали танцевать на дорогах
Переговоры между Камбоджей и Таиландом пройдут в Малайзии
06:00, 28 июля 2025
Переговоры между Камбоджей и Таиландом пройдут в Малайзии
