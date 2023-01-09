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Глава ДУМК попросил снизить цены на хадж для казахстанцев

Глава ДУМК попросил снизить цены на хадж для казахстанцев Фото: unsplash
Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы встретился в Джидде с министром хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия Тауфиком ибн Фаузаном ар-Рабиа, сообщает Zakon.kz.

На встрече, как уточнили в ДУМК, обсуждались вопросы качественной организации большого паломничества в этом году.

"Наурызбай кажы Таганулы представил министру свои предложения по созданию благоприятных условий для казахстанских паломников. В частности, Верховный муфтий Казахстана предложил обратить внимание на фиксации стоимости авиаперевозок для паломников на приемлемом для населения уровне, обеспечить безопасность наших соотечественников, предоставить максимальные скидки на проживание в гостиницах, улучшить качество обслуживания, оптимизировать систему оплаты и так далее", - говорится в сообщении.
Глава ДУМК предложил снизить цены на хадж для казахстанцев

Фото: muftyat.kz

По словам Верховного муфтия Казахстана, количество желающих совершить хадж в нашей стране увеличивается с каждым годом.

"Наша цель – организовать хадж-поездку на самом высоком уровне. Хадж-миссия Казахстана эффективно работает в этом направлении. У нас есть пожелание, чтобы вы, по возможности, снизили цены на услуги. Этот шаг станет большой поддержкой для наших паломников".Наурызбай кажы Таганулы

В свою очередь министр хаджа и умры КСА Тауфик ибн Фаузан ар-Рабиа заявил, что министерство будет оказывать максимальную поддержку казахстанским паломникам.

Глава ДУМК попросил снизить цены на хадж для казахстанцев

Фото: muftyat.kz

В завершение встречи стороны договорились об активизации двустороннего сотрудничества.


В 2022 году совершить хадж приехали 4 тыс. казахстанцев. Услуги им оказывали 14 туристических компаний. На конкурсной основе определены 14 турфирм, подходящих для обслуживания паломников.

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