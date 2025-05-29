Курбан айт-2025: ДУМК обратилось к владельцам фермерских хозяйств по поводу цен на скот

Верховный муфтий Казахстана, председатель Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК) Наурызбай кажы Таганулы накануне обратился к предпринимателям страны с важным призывом, сообщает Zakon.kz.

Причина – цены на скот и социально значимые продукты.

"Я призываю всех владельцев фермерских хозяйств страны не повышать цены на скот, а предлагать народу разумную цену... Кроме того, я призываю всех предпринимателей по возможности снизить цены или делать скидки на социально значимые продукты питания, которые население потребляет каждый день. Призываю вас к совершению благих дел для нашего народа, особенно в дни Курбан айта", – отметил Наурызбай кажы Таганулы на пресс-конференции, которая прошла в Астане 28 мая 2025 года.

Ранее сообщалось, что Духовное управление мусульман Казахстана объявило 6 июня 2025 года первым днем Курбан айта. О том, сколько дней казахстанцы отдохнут в июне на Курбан айт, можете узнать здесь.