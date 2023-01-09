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Курс доллара снизился на торгах 9 января

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 462,49 тенге, снизившись на 0,95 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 6,49 тенге (-0,89).

Средневзвешенный курс китайского юаня напротив повысился и составил 68,16 тенге (-0,59).

Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 486,94 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 464-468 тенге, евро – по 494-499 тенге, российские рубли – по 6,2-6,5 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 9 января.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась на 1,31% и составила 79,60 долларов за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась на 1,40%, до 74,80 долларов за баррель. 


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Лариса Черненко
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