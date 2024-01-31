Курс доллара еще снизился на торгах 31 января

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 447,74 тенге, снизившись еще на 0,48 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также понизился и составил 62,27 тенге (-0,48).

Нацбанк установил курс евро в 485,14 тенге, рубля – 5,03 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 449-450,9 тенге, евро – по 488-491 тенге, российские рубли – по 4,93-5,03 тенге.

Между тем мировые цены снижаются на торгах 31 января.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,30%, до 82,25 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март подешевели на 0,31%, до 77,58 доллара за баррель.