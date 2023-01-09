Резкое похолодание в Алматы не связано с крещенскими морозами – эксперт

Ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев прокомментировал корреспонденту Zakon.kz ожидаемое резкое понижение температуры.

Ранее синоптики предупредили жителей о морозах и обильных снегопадах, которые прогнозируются в ближайшее время.

По словам специалиста, такое снижение температуры свойственно в это время для Алматы и области, но называть его "крещенскими морозами" не совсем верно.

"Крещенские морозы – понятие, которое подходит для средней полосы России. Там такое изменение температуры воздуха повторяется из года в год в одно и то же время. У нас же в Алматы сильные морозы, при которых минимальная температура воздуха опускается ниже 20 градусов, – явление достаточно редкое. В последний раз крепкие морозы наблюдались в 2018 году, температура воздуха в городе опустилась до -27,8°C. А до этого значительное снижение температуры воздуха в январе наблюдалось в 2012 году, столбик термометра опустился до -23°C". Даулет Кисебаев

Согласно статистическим данным Казгидромета, такие морозы в Алматы можно наблюдать ежегодно в январе месяце, в первой декаде или в последней, перед февралем месяцем.

К слову, самого экстремального значения температура воздуха в Алматы достигла в 1900 году: 23 января температура опустилась до -34,7°C.



Кроме того, эксперт предоставил прогноз погоды на ближайшие пять дней. Согласно данным, самым морозным день станет 12-13 января, когда температура опустится ниже 20 градусов. Такое резкое похолодание связано с северо-западным вторжением антициклона, который сначала принесет в наш регион обильные осадки, а потом похолодание.

10 января в южной столице ожидается облачность, днем – снег, временами сильные осадки, туман и гололед. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью и днем -4...-6°C с дальнейшим понижением.

11 января – облачно, временами снег, ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью и днем -10...-12°C.

12 января – переменная облачность, ночью ожидается снег, ветер северо-восточный 3-8 м/с, температура воздуха -20...-22°C, днем -15...-17°C.

13-14 января – переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с, температура воздуха ночью -21...-23°C, днем -11...-13°C.



Исходя из данных штормового предупреждения, ночью 12 января в Алматинской области температура воздуха снизится до -20...-25°C, на севере области (Балхашский район) и в горных районах (БАО, ледник Туюксу) – до -28 ...-33°C.



По словам Даулета Кисебаева, как отмечено в долгосрочном прогнозе, самыми холодными для алматинцев будут первая и вторая декады января, дальше температура будет повышаться: ночью – до 0°C, днем – до +2...+4°C.

