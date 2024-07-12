Дожди и грозы не прекратятся в Алматы в ближайшие семь дней
Согласно предварительному прогнозу погоды по городу Алматы на 13-19 июля, в мегаполисе сохранятся осадки с грозами, а также сильный ветер до 23 м/с. В некоторые дни возможен град и шквалистый ветер.
Погода по дням недели
13 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +31+33°C.
14-15 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем +31+33°C.
16 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем +30+32°C.
17-18 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Днем град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 3-8, при грозе порывы 18-23 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +28+30°C.
19 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +30+32°C.
Также гидрометцентр поделился прогнозом по Казахстану на ближайшие трое суток: с 13 по 15 июля 2024 года.