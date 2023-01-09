Дочь короля Таиланда остается без сознания несколько недель после обморока
Принцесса Таиланда Баджракитияба оставалась без сознания более трех недель после обморока из-за проблем с сердцем, сообщает Reuters.
Старший ребенок тайского короля Маха Вачиралонгкорна потеряла сознание 15 декабря из-за тяжелой сердечной аритмии, вызванной воспалением после микоплазменной инфекции.
"Врачи продолжают предоставлять лекарства и использовать оборудование для поддержки функций сердца, легких и почек, а также использовать антибиотики, внимательно следя за ее состоянием.из заявления дворца короля Таиланда
Она одна из трех детей короля Ваджиралонгкорна, которые имеют официальные титулы, что дает ей право на трон в соответствии с законом о наследовании дворца и конституцией страны.
Король еще официально не назначил наследника, и не было никакого официального обсуждения перспективы вступления принцессы на трон.
Принцесса Баджаракитияба, юрист по образованию со степенями магистра и доктора Корнельского университета, работала послом Таиланда в Австрии, Словении и Словакии, а также в Генеральной прокуратуре, Королевском управлении безопасности и послом Таиланда в Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию.
Она родилась 7 декабря 1978 года. Ее мать – первая жена короля, принцесса Соамсавали.