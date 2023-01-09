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Дочь короля Таиланда остается без сознания несколько недель после обморока

принцесса Баджракитиябха находится без сознания Фото: wikimedia
Потенциальная наследница престола 44-летняя принцесса Баджаракитияба упала в обморок из-за проблем с сердцем, сообщает Zakon.kz.

Принцесса Таиланда Баджракитияба оставалась без сознания более трех недель после обморока из-за проблем с сердцем, сообщает Reuters.

Старший ребенок тайского короля Маха Вачиралонгкорна потеряла сознание 15 декабря из-за тяжелой сердечной аритмии, вызванной воспалением после микоплазменной инфекции. 

"Врачи продолжают предоставлять лекарства и использовать оборудование для поддержки функций сердца, легких и почек, а также использовать антибиотики, внимательно следя за ее состоянием.из заявления дворца короля Таиланда 

Она одна из трех детей короля Ваджиралонгкорна, которые имеют официальные титулы, что дает ей право на трон в соответствии с законом о наследовании дворца и конституцией страны.

Король еще официально не назначил наследника, и не было никакого официального обсуждения перспективы вступления принцессы на трон.

Принцесса Баджаракитияба, юрист по образованию со степенями магистра и доктора Корнельского университета, работала послом Таиланда в Австрии, Словении и Словакии, а также в Генеральной прокуратуре, Королевском управлении безопасности и послом Таиланда в Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию.

Она родилась 7 декабря 1978 года. Ее мать – первая жена короля, принцесса Соамсавали.

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