Дочь короля Таиланда остается без сознания несколько недель после обморока

Потенциальная наследница престола 44-летняя принцесса Баджаракитияба упала в обморок из-за проблем с сердцем, сообщает Zakon.kz.

Принцесса Таиланда Баджракитияба оставалась без сознания более трех недель после обморока из-за проблем с сердцем, сообщает Reuters.



Старший ребенок тайского короля Маха Вачиралонгкорна потеряла сознание 15 декабря из-за тяжелой сердечной аритмии, вызванной воспалением после микоплазменной инфекции.

"Врачи продолжают предоставлять лекарства и использовать оборудование для поддержки функций сердца, легких и почек, а также использовать антибиотики, внимательно следя за ее состоянием. из заявления дворца короля Таиланда

Она одна из трех детей короля Ваджиралонгкорна, которые имеют официальные титулы, что дает ей право на трон в соответствии с законом о наследовании дворца и конституцией страны.



Король еще официально не назначил наследника, и не было никакого официального обсуждения перспективы вступления принцессы на трон.

Принцесса Баджаракитияба, юрист по образованию со степенями магистра и доктора Корнельского университета, работала послом Таиланда в Австрии, Словении и Словакии, а также в Генеральной прокуратуре, Королевском управлении безопасности и послом Таиланда в Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию.

Она родилась 7 декабря 1978 года. Ее мать – первая жена короля, принцесса Соамсавали.